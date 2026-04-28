La CIAF remarca la hipótesis de la rotura de carril como causa del descarrilamiento y posterior colisión en Adamuz

Informe con las capturas de vídeos del interior del tren - INFORME

MONTORO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha presentado un nuevo informe ante la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, y concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión "la existencia de una rotura de carril a la altura del punto kilométrico 318,681".

Así lo expone la CIAF en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, relativo a estudios sobre momento, lugar y hora del accidente, en el que destaca que "no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19,43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2".

Se trata de un informe interno con el objetivo de establecer un marco espacio temporal del suceso. Los datos contenidos son provisionales hasta la redacción del informe final, "pudiendo aparecer durante la investigación nuevos hallazgos que modifiquen las hipótesis tenidas en cuenta para los cálculos efectuados", según se remarca.

((Habrá ampliación))

(EP)