La Guardia Civil avisa a la jueza de "falta de respuesta" de Adif a si la vía de Adamuz era nueva o reciclada

Archivo - Agentes de la Guardia Civil inspeccionan la vía del tren donde descarrilaron los dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba). - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha avisado a la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, de la "falta de respuesta" del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sobre si la vía era nueva o reciclada.

Según recoge el escrito de "no contestación a la trazabilidad de materiales", al que ha tenido acceso Europa Press, la Benemérita explica que el día 24 de marzo se ofició a Adif "al objeto de aclarar si los elementos de la vía instalados entre los kikómetros 316 y 320 de la línea Ave 010 (Madrid-Sevilla) eran de nueva instalación o reciclados, concretamente los raíles, balasto y traviesas".

Asimismo, desde el Instituto Armado "se solicitaba información relativa a la trazabilidad de estos elementos y a la certificación, en caso necesario, de los mismos", de manera que ante "la falta de respuesta" se comunica a la jueza por "si considera oportuno reiterar la información solicitada".

Al respecto, la jueza requirió a Adif, a través de una providencia de finales de marzo, que en un plazo de cinco días aclarara y complementara "los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2", cercana al punto en el que se produjo el siniestro ferroviario de Adamuz, en el kilómetro 318.

Así, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) trasladaron que la jueza pidió identificar a la empresa suministradora del carril defectuoso y al responsable de la empresa suministradora que informó del defecto, así como la persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva, y los trabajadores y técnicos de Adif con los que la empresa suministradora y su director técnico "trataron la incidencia y trabajador y/o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril".

Junto a ello, ofició a la Guardia Civil "para que proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321,098 al 315,974".

También, la jueza dio un plazo de cinco días a Adif para que certificara ante el órgano judicial "que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad", además de aclarar y complementar "las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342".