La cibercriminalidad supone el 22% de los delitos que se cometen en la demarcación de la Guardia Civil en Andalucía

Luis Ortega interviene en la rueda de prensa junto al delegado del Gobierno, Pedro Fernández (d), y el subdelegado en Jaén, Manuel Fernández. - EUROPA PRESS

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cibercriminalidad supone, en el primer trimestre de 2026, "casi una cuarta parte de los delitos" que se cometen en la demarcación de la Guardia Civil en Andalucía y está detrás del aumento de las infracciones penales totales, frente al descenso en el ámbito de la delincuencia convencional.

Así lo ha indicado este jueves en Jaén el general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, en la comparecencia que, junto al delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Fernández, ha realizado sobre las operaciones de seguridad desarrolladas durante la campaña de la aceituna.

En su intervención, se ha referido a la "estadística delincuencial en este primer trimestre" y ha hablado de datos "positivos". "La actividad tradicional y, quiero diferenciarla, que es la que más, de alguna forma tocamos, estamos en contacto con el ciudadano y digamos que puede ser un poco la más alarmista, pues la comunidad autónoma de Andalucía ha bajado un 0,27 por ciento con respecto al primer trimestre del año anterior, cuando el total nacional ha subido un 3,87 por ciento", ha explicado.

Con respecto a la cibercriminalidad, el jefe de la IV Zona de la Guardia Civil ha señalado el aumento tanto en España, con un 14,50 por ciento, como en la comunidad, con un 13,99 por ciento. En total, uniendo ambos tipos, las infracciones penales en el primer trimestre han subido a nivel nacional un 6,15 por ciento y en Andalucía, un 2,56 por ciento.

"Y este 2,56 por ciento se debe, principalmente, a la cibercriminalidad. Actualmente, tenemos como cibercriminalidad un 22,04 por ciento del total de infracciones penales. Eso supone que casi una cuarta parte de todos los delitos que se cometen son relacionados con cibercriminalidad", ha declarado.

Ha aludido, de este modo, a situaciones que se producen "por Internet" y a través de medios digitales, relacionadas por ejemplo con tarjetas bancarias o estafas que "aparecen en diferentes plataformas". Se trata, según ha añadido Ortega, de una "criminalidad que es muy difícil prevenir, como no sea por medio de formación, educación, concienciación".

SECTOR AGRARIO

En cuanto a la campaña de aceituna, Ortega ha trasladado un balance positivo al registrar "el menor número de infracciones penales de las cuatro últimas campañas" y ante los 618.225 kilos de fruto robados, lo que supone un descenso del 27,56 por ciento con respecto a la campaña anterior.

El general de brigada ha señalado, igualmente, que este buen comportamiento en el ámbito olivarero "va paralelo también al resto de exportaciones agrícolas y ganaderas" en Andalucía.

"En lo que va de trimestre, se han detectado 809 infracciones penales, cifra menor que el pasado año, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 869. Es decir, hemos bajado un 6,9 por ciento respecto al año anterior", ha dicho en un acto que también ha contado con el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.