Cinco denuncias, tres por violencia de género, y diez delitos en los caminos de ida del Rocío en la provincia de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo del paso de la Hermandad del Rocío de Cabra por el Vado del Quema. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

En la provincia de Sevilla, con motivo de la peregrinación de la Virgen del Rocío hasta la aldea almonteña, se han registrado en los caminos de ida un total de cinco denuncias --tres de ellas relacionadas con violencia de género-- y diez delitos, además de 76 auxilios y más de 390 actuaciones de apoyo a los peregrinos durante el desarrollo de la romería.

Así lo ha expuesto el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, en el que ha señalado que ya han comenzado los caminos de regreso de las hermandades hacia distintos puntos de la provincia tras la ida que ha transcurrido, según ha indicado, "con normalidad, seguridad y eficacia" gracias al trabajo coordinado entre administraciones y al despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde el centro de coordinación operativa, ubicado en Villamanrique de la Condesa, se han gestionado 55 incidencias, mientras que la DGT ha destacado un ligero incremento del 0,7% en los desplazamientos por la A-49, donde las principales incidencias han estado relacionadas con alcances que han provocado algunas retenciones.

Desde la Subdelegación del Gobierno han deseado a todos los peregrinos un buen regreso y han reiterado que "seguirán contando con el apoyo y la asistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que las vueltas a sus lugares de origen se desarrollen con normalidad".