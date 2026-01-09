Cinco detenidos en Linares (Jaén) tras un tiroteo y la localización de una plantación de marihuana

Plantación de marihuana desmantelada en una vivienda de Linares. - CNP

JAÉN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Linares (Jaén) acusadas de delitos de tenencia ilícita de armas, riña tumultuaria y tráfico de drogas, tras un tiroteo en "una zona conflictiva", donde es conocido el menudeo de sustancias estupefacientes. De hecho, la actuación permitió desmantelar una plantación de marihuana en una vivienda.

La intervención comenzó cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana escuchó detonaciones de armas de fuego en el interior del recinto ferial, anexo a un descampado próximo al camino del Madroñal, "donde existen diversos clanes dedicados a la venta de sustancias estupefacientes", según ha informado este viernes el CNP.

Hasta el lugar se personaron varias dotaciones de Seguridad Ciudadana y agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local, que localizaron e interceptaron a varios individuos, tres por el recinto ferial y uno por el referido camino.

Este último llevaba un arma de fuego corta y estaba realizando disparos como respuesta a la zona desde donde le habían disparado previamente. Al detectar la presencia policial, este hombre se refugió en su domicilio, que presentaba impactos de varios proyectiles de arma de fuego en su fachada.

Ante la gravedad de los hechos, que tuvieron lugar a finales de diciembre, los agentes procedieron a la entrada en esta vivienda, donde encontraron una plantación de 582 plantas de marihuana. Había también toda una estructura para el mantenimiento y crecimiento de las plantas, como ventiladores, aires acondicionados, extractor de carbono para olores, focos de luz, así como una instalación eléctrica con transformadores, entre otras cosas.

Tras esta actuación, se detuvo a otras dos personas por tráfico de drogas y a la aprensión de plantas de marihuana. Los arrestados fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Linares, desde el que se decretó el destierro de la ciudad para cuatro de ellos.