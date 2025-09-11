Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 11 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 11 de septiembre hasta las 14 horas:

· Liberada en Huétor Santillán (Granada) la mujer retenida por el hombre que mató a su marido de un disparo, ya detenido

La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este jueves al hombre que en la tarde del miércoles acabó con la vida de su vecino de un disparo en una pedanía de Huétor Santillán (Granada) y se atrincheró luego en una vivienda con la mujer de la víctima, la cual ha sido liberada por los agentes tras 12 horas de negociación. Un caso en el que se baraja como principal hipótesis las desavenencias vecinales. (Leer más https://acortar.link/YCMKNM)

· Moreno pide al PSOE-A "no mentir" con la sanidad y recuerda "más de 500 millones en conciertos firmados por Montero"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al PSOE-A que deje de "mentir" con respecto a la Sanidad y la acusación de que el PP quiere privatizarla. "Basta de mentiras y de faltar a la verdad", ha afirmado Moreno tras citar al menos una decena de convenios firmados por la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, desde el año 2009, cuando era consejera, que supusieron "más de 500 millones en conciertos". (Leer más https://acortar.link/myW5rV)

· Muere una mujer de 62 años atropellada por un autobús en Almería capital

Una mujer de 62 años de edad vecina de Huércal de Almería ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves al ser atropellada por un autobús a la altura del número 6 de la Avenida Federico García Lorca de Almería capital. Según ha informado el servicio de emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar antes de la 7,30 horas, cuando se daba aviso por parte de varios viandantes de que la mujer había sufrido un atropello en la avenida Federico García Lorca, arteria importante de la capital almeriense. (Leer más https://acortar.link/e14JIk)

· Cierre preventivo en Sevilla del Parque de María Luisa tras aparecer cinco patos muertos

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo del Parque de María Luisa tras la aparición de cinco patos muertos y siguiendo el protocolo de coordinación con los ayuntamientos para la vigilancia y control de influenza aviar en parques urbanos y periurbanos de Andalucía, elaborado tras detectarse un foco de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla, que se ha saldado hasta el momento con casi 80 aves muertas. (Leer más https://acortar.link/7ZVPj4)

· Detenidos en Sevilla seis miembros de 'Biris Norte' por agredir a aficionados rivales en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla capital a seis personas pertenecientes a un grupo "radical violento" por propinar agresiones muy graves a tres aficionados de un equipo de fútbol rival, incidente que se produjo en Valencia el pasado agosto. Una de las víctimas resultó herida de gravedad en la cabeza, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave. (Leer más https://acortar.link/OVzPmd)