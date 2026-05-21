Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 21 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 21 de mayo hasta las 14 horas:

· Gavira pide a Moreno "un paso al frente" para buscar un acuerdo PP-Vox en Andalucía: "Si no se habla es imposible"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido este jueves al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que dé un "paso al frente" porque "si no se habla es imposible llegar a cualquier acuerdo". En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Gavira se ha pronunciado así en relación a los posible contactos de Vox con el PP-A de cara al arranque de la nueva legislatura después de que el partido de Juanma Moreno haya ganado las elecciones autonómicas del pasado domingo, pero se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta. (Leer más https://acortar.link/NzTH14)

· Declarado un incendio forestal en el paraje de Las Minas de Alhama de Almería

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, ha ampliado los medios aéreos y terrestres con los que tratan de atajar el incendio que se ha originado en el paraje Las Minas que afecta al término municipal de la capital y que, inicialmente, se había ubicado en el Alhama de Almería. En concreto, actúan sobre la zona afectada por el viento un total de tres helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra y uno más de coordinación, según han informado desde el dispositivo que se inició a las 11,00 horas. (Leer más https://acortar.link/D1ji81)

· Muere en Almería tras caer varios metros de altura desde un murete en la zona de Pescadería

Un hombre de origen magrebí ha perdido la vida durante la madrugada de este jueves tras precipitarse desde varios metros de altura cuando se encontraba sentado en un murete en los alrededores de la parroquia de San Roque, en el barrio de Pescadería de Almería. Según han indicado fuentes policiales a Europa Press, los primeros indicios apuntan a una muerte "fortuita". (Leer más https://acortar.link/Y06508)

· Airbus Cádiz completa el traslado de su planta de Puerto Real a la de El Puerto con más de 750 empleados

Airbus ha completado al cien por cien el traslado de su planta de Puerto Real a la nueva ubicada en El Puerto de Santa María, un proceso de varios años que finalmente ha concluido con éxito, cumpliendo así los plazos establecidos y conformando una plantilla de más de 750 personas. (Leer más https://acortar.link/gj5bDR)

· Muere el hombre herido por quemaduras en la explosión de su bar en Almería el pasado Miércoles Santo

El propietario del bar 'La Posada', que resultó herido el pasado Miércoles Santo a causa de las explosiones que se registraron en su negocio ubicado en la zona de Plaza de Toros de Almería, ha fallecido al no lograr sobreponerse de sus quemaduras por las que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. (Leer más https://acortar.link/ZpiOJ0)