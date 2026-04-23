Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 23 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 23 de abril hasta las 14 horas:

· La conexión por alta velocidad directa entre Málaga y Madrid se restablecerá el 30 de abril

Adif recuperará el próximo 30 de abril a las 12.00 horas la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga, tras la reparación de los daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado 4 de febrero a la altura del municipio malagueño de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención. (Leer más https://acortar.link/3pitvv)

· Adelante denuncia al director de comunicación de Vox por "incompatibilidad" al pertenecer al Consejo de RTVA

Adelante Andalucía ha presentado este jueves ante la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción una denuncia contra el director de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, por "no cumplir con el reglamento de incompatibilidad" del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), al que pertenece. (Leer más https://acortar.link/9xf4yN)

· El Puerto de Almería acogerá una nave desde el lunes para que ONG atiendan a inmigrantes en la regularización

El puerto pesquero de Almería va a contar, a partir del próximo lunes y conforme a las previsiones, con una nave acondicionada para que las ONG y entidades colaboradoras en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puedan atender de forma ordenada a los usuarios ante las largas colas registradas durante los últimos días en distintos puntos de la ciudad. (Leer más https://acortar.link/beVL35)

· Detenido en Sevilla acusado de agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria

Un varón ha sido detenido en Sevilla este martes, 22 de abril, por un presunto delito de agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Abril. Según la información adelantada por El Correo de Andalucía, el varón habría llevado a cabo "tocamientos", algo que la víctima habría denunciado a los agentes mientras aún se encontraba en el recinto. (Leer más https://acortar.link/gZVNJS)

· Montero expresa su apoyo a los vecinos de Grazalema (Cádiz) que exigen "en las calles" a Moreno "inversiones prometidas"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este jueves su "absoluto respaldo" a los vecinos de Grazalema (Cádiz) y a su alcalde, Carlos Javier García, que "han tenido que protestar en las calles para exigir" al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), que "cumpla con las inversiones prometidas". (Leer más https://acortar.link/C73zWh)