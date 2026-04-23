Vox defiende en Málaga la prioridad nacional y asegura que desde el 17M "en Andalucía van a cambiar las cosas"

El cabeza de lista de Vox por Málaga en las próximas elecciones andaluzas, Antonio Sevilla. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Málaga en las próximas elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha defendido este jueves "la necesidad de implantar también en Málaga y en Andalucía la prioridad nacional", una medida que, según ha explicado, ya se está abriendo paso en aquellos territorios donde Vox resulta determinante para la gobernabilidad y que, en su opinión, supone "garantizar que los servicios públicos y ayudas lleguen primero a los españoles".

Así, Sevilla ha subrayado en una visita al barrio malagueño de Ciudad Jardín que "cuando Vox es decisivo, se impone lo que es la prioridad nacional", en referencia a los acuerdos alcanzados en distintas comunidades autónomas. En este sentido, ha señalado que esa línea política ya se ha visto "hace unos días en Extremadura, ayer concretamente en Aragón, y en unos días lo veremos también en Castilla y León".

Durante su intervención, ha explicado que la prioridad nacional supone que "el uso de los servicios públicos se garantice prioritariamente para los nacionales, para los malagueños, para los andaluces y para los españoles". Asimismo, a través de un comunicado, ha defendido esa prioridad nacional en ámbitos como la vivienda, las ayudas públicas y la protección del campo andaluz.

"Para nosotros, la prioridad nacional significa que todas las subvenciones que se están dando vayan en primer lugar a los españoles", ha afirmado Sevilla, quien ha insistido en que también debe aplicarse a la vivienda protegida. "Esa VPO que se está dando, los primeros que van a tener acceso son los malagueños, los andaluces y los españoles", ha remarcado.

También ha reivindicado la defensa del campo andaluz frente a "las imposiciones de Bruselas" y ha criticado el destino de fondos públicos "a organizaciones que contribuyen a agravar los problemas vinculados a la inmigración ilegal". "Lo que no es de recibo es usar esas subvenciones que dan las administraciones públicas a ONG que lo que hacen es fomentar esa inmigración ilegal y fomentar el mal uso de esos servicios públicos", ha señalado.

En ese contexto, el cabeza de lista de Vox por Málaga ha advertido "del impacto que esta situación tiene sobre los servicios esenciales" en la provincia. "Es lo que está provocando el colapso de todos los servicios, tanto sanitarios como de vivienda, que es lo que estamos sufriendo en Málaga y lo que estamos sufriendo en Andalucía". ha manifestado.

Por último, ha asegurado que el mensaje de Vox "es claro en todos aquellos lugares donde su peso político resulta determinante" y ha apuntado al próximo 17 de mayo como una fecha "clave para cambiar las políticas en Andalucía". "A partir del 17 de mayo en Andalucía van a cambiar las cosas. Vamos a tener una prioridad y la prioridad son los malagueños en primer lugar, los andaluces y los españoles en definitiva", ha concluido.

