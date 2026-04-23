PSOE critica el "abandono y desprecio de Moreno" a Huelva y lanza un mapa online con 200 "incumplimientos" de la Junta

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, acompañada por la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, alcaldes y portavoces socialista en la provincia. - LUCIA SALGUERO VAZQUEZ/PSOE DE HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha lamentado este jueves el "abandono y desprecio de Juanma Moreno a la provincia de Huelva" que, ha señalado, queda "patente" en diversas materias. Por ello, la formación ha creado un mapa en Google Maps con 200 "incumplimientos graves" que va a distribuir en sus redes sociales y a través de todos sus canales de WhatsApp "para que la sociedad onubense le ponga nombre y apellidos a lo que vive en sus pueblos y en sus barrios".

Así lo ha manifestado Márquez en rueda de prensa, acompañada por miembros de la candidatura; la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, así como de alcaldes y portavoces, que han detallado los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía en sus comarcas y pueblos en cuanto a diversas materias, poniendo el foco especialmente en la sanidad.

Al respecto, Márquez ha explicado que en el enlace que van a compartir "un listado de casi 200 incumplimientos urgentes, graves, que no pueden esperar un minuto más en la provincia de Huelva", de forma que "pinchando en cada una de las ubicaciones", en "todos los rincones de la provincia hay motivos para ponerle la cara colorada a Moreno".

"Es indignante lo que se vive en Huelva en materia sanitaria, en materia educativa. Se ve un rosario de incumplimiento en servicios sociales, en materia de dependencia, en vivienda, en medioambiente, agua, energía, en infraestructura, en movilidad, en cultura, en turismo, en patrimonio, en deporte, en justicia. Un absoluto abandono y un desprecio a la provincia de Huelva que hemos detectado a raíz de las protestas ciudadanas que nos llegan todos los días a través de nuestros representantes en todo el territorio", ha incidido.

La socialista ha dicho que "saben" que estos "incumplimientos" se "van a multiplicar" porque "no hay día que pase en esta provincia que no tengamos un problema de incompetencia con el presidente de la Junta de Andalucía" y considera que Moreno "es un presidente cobarde que no merece presidir esta tierra" y que "le da miedo debatir" y "se dedica únicamente a posar y no quiere dar soluciones a los problemas de la gente", ha subrayado.

Márquez ha señalado que la provincia de Huelva "apoya y respalda que el progreso es el único camino" y que esto "lo representa perfectamente el presidente del Gobierno del país, una línea de acción de Gobierno que es todo lo contrario a lo que representa el PP-A", toda vez que ha criticado que Moreno "dijera hace unos días ante los medios de comunicación que no ha arreglado los problemas del Servicio Andaluz de Salud porque eso es meterse en un lío".

"Los andaluces tenemos un presidente que piensa que solucionar los problemas de la gente es un lío, que no quiere debatir, que no quiere dar la cara y que lo único que hace es hacerse fotos y posar y los onubenses no vivimos de las fotos que se hace Moreno y, desde luego, no se le da respuesta a todos los problemas que aparecen en el mapa de incumplimiento de la provincia de Huelva".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la ilusión de la ciudadanía y a su participación en las elecciones del 17 de mayo, "desde la convicción de que el cambio es posible en Andalucía" y a que "el 17 de mayo le se dé la vuelta a este mapa", de forma que "las ubicaciones que representan los incumplimientos y la vergüenza de la gestión de Moreno se conviertan en muchos sueños, en muchos proyectos de futuro" porque "los onubenses merecemos un cambio y estamos convencidos de que ese cambio viene de la mano de nuestra candidata, de María Jesús Montero".

"INCUMPLIMIENTOS EN LAS COMARCAS"

De otro lado, alcaldes socialistas, representantes por comarcas, han detallado los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía en sus municipios y territorios. En este sentido, han puesto el foco especialmente en los problemas relacionados con el ámbito sanitario, social y económico.

En este sentido, el presidente del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Huelva y primer edil de Aracena, Manuel Guerra, ha subrayado que en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche "no se ha avanzado absolutamente en nada" y ha puesto como ejemplos "el anillo hídrico, el abandono de los centros escolares, las nulas actuaciones en materia de vivienda o en otros ámbitos como las carreteras u otras infraestructuras", al tiempo que ha destacado que "lo más clamoroso es el abandono del proyecto del Chare de la Sierra".

El alcalde de Aracena ha lamentado que el PP, antes de gobernar en la Junta "exigiera" su finalización "engañando a la gente" ya que "sabía que estaba inmerso en procesos judiciales" y "no se podía avanzar", pero que "a partir del año 2021, cuando se resuelven los diferentes conflictos judiciales y no hay ningún impedimento para que ese proyecto se reanude y se concluya, la respuesta ha sido nula" y "todo han sido evasivas".

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Bollullos Par del Condado y portavoz del PSOE en la Diputación, Rubén Rodríguez, que ha recordado que había un proyecto de Chare en el Condado onubense, "que también reclamaba el PP", y que "a día de hoy el proyecto sigue guardado en el cajón", después de "en el año 2017, este ayuntamiento, este alcalde, cediera los terrenos a la Junta de Andalucía y se sacara a licitación pública" para "dar servicio a más de 80.000 ciudadanos".

Asimismo, se ha referido a otras "problemáticas" como la que tiene la viña con el mildiu y que la Junta "no se toma en serio" lo que, a su juicio, podría hacer que "la Denominación de Origen Condado de Huelva desapareciera" y se perdiera la viña a "corto/medio plazo" por "falta de ayudas" de la administración andaluza.

De otro lado, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha lamentado el "sufrimiento" de los ciudadanos, "muchos de ellos personas mayores y vulnerables", por "tener que hacer colas en el centro de salud a las 06,30 de la mañana para conseguir cita con el médico, personas que están enfermas" y que, "en muchas ocasiones ni siquiera la consiguen después de esperar horas", algo que ha calificado de "demencial" y "espeluznante". "Una junta de Andalucía completamente deshumanizada e insensible a una realidad que todos los días nos conmociona a los alcaldes y alcaldesas", ha añadido.

La alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, también ha criticado el "desmantelamiento" del hospital que se encuentra en su término municipal, señalando que "hay servicios que ya no existen y plantas cerradas" mientras que "los sanitarios se dejan la vida diariamente en el trabajo para poder atender a los enfermos, con un ratio que supera lo normal".

Por su parte, el alcalde de Villanueva de los Castillejos, Lorenzo Martín, ha lamentado que "el pliego que va a entrar en vigor en los próximos días o próximos meses" hará que el Andévalo Occidental "pierda su ambulancia medicalizada", con "todo lo que ello conlleva", toda vez que ha denunciado el estado de la A-490, que une la zona con la capital, mientras que el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, ha criticado que no se haya abierto aún el Chare de Lepe y "se desvíe el dinero a un hospital privado", recordando que en verano la población de la Costa de Huelva se duplica.

Finalmente, el secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, ha referido al Hospital Materno Infantil, señalando que es "uno de los grandes imcumplimientos" con las mujeres y los niños onubenses, al ser "la única provincia que no cuenta con uno" y considera que "debería estar ya terminado" ya que "se encontraron en la Junta con un proyecto hecho" que "han cambiado" y que "han intentando torear a los onubenses tratando de poner intereses privados por delante, intentando colocarlo en el ya cerrado Blanca Paloma y, después, en Consultas Externas del Juan Ramón Jiménez, trasladando las mismas a ese centro privado".