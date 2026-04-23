Isabel Rodríguez avisa a Moreno que Montero "puede dar respuesta inmediata a 800.000 andaluces" en tema de vivienda

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez - PSOE

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves que si la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se convierte en presidenta de la Junta de Andalucía tras las elecciones del próximo 17 de mayo, a las que concurre como cabeza de cartel socialista, "puede dar respuesta inmediata a 800.000 andaluces" en materia de vivienda.

Así lo ha señalado la también secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, al intervenir en una reunión en Málaga con alcaldes y portavoces socialistas del Área metropolitana y la Costa del Sol occidental malagueña, y en respuesta al presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien esta semana escuchó decir que "en los próximos años, como proyecto de legislatura, él iba a ayudar a 200.000 andaluces en el acceso a la vivienda".

Frente a ello, la ministra ha señalado que si Montero es presidenta de la Junta, "puede dar respuesta inmediata a 800.000 andaluces sin gastar un solo euro" de los ciudadanos. En esa cifra ha incluido, por un lado, a las "280.000 familias que viven de alquiler" en Andalucía y que podrían ver "congelado" el precio de esos alquileres con "sólo aplicar" la ley estatal actualmente "en vigor".

Con ello, "estaríamos facilitando a 600.000 personas vivir tranquilas de alquiler", ha sostenido la ministra, quien también ha defendido que si se consiguieran "movilizar" los "24.000 pisos turísticos ilegales que hoy existen en la comunidad autónoma", se estaría "propiciando que se llenaran de gente que quiere residir en sus barrios" y "estando con su gente".

"Ese es el proyecto que ofrecemos los socialistas", ha aseverado Isabel Rodríguez, quien ha reivindicado así el trabajo de las administraciones con "compromiso político" para defender "el derecho a la vivienda".

APUESTA POR "UN CAMBIO DE GOBIERNO" EN ANDALUCÍA TRAS EL 17M

En el contexto preelectoral andaluz, la dirigente socialista ha sostenido que "para que la vivienda se considere un bien público y no un bien de mercado", y que "la vivienda sea un derecho y no un activo financiero, se requiere de algo fundamental" que "Andalucía está en posibilidad de hacerlo en las próximas semanas, y es un cambio de gobierno", según ha remarcado.

"Para cambiar las políticas de vivienda en Andalucía se requiere cambiar de gobierno", y que así "la vivienda sea pública, asequible y para siempre", ha proclamado Isabel Rodríguez antes de apostillar que "ese cambio de gobierno sólo lo puede liderar" el PSOE con "María Jesús Montero al frente".

En ese punto, Isabel Rodríguez ha apelado a "todas aquellas personas que creen que la vivienda es un derecho" para que "se impliquen" en la campaña electoral andaluza, y que sepan que en el PSOE tienen "el instrumento para hacer posible el derecho de la vivienda también en Andalucía".

En ese punto, la ministra ha querido "rendir cuentas con orgullo" de lo que el PSOE y el Gobierno de España que lidera Pedro Sánchez han hecho "por la vivienda y para Andalucía", y al respecto ha presumido de que, en siete años, desde que el líder socialista llegó a la Moncloa, desde el Ejecutivo central se ha invertido en Andalucía "más de 1.600 millones de euros en políticas de vivienda".

Frente a ello, ha señalado que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy "apenas" invirtió "144 millones de euros" en Andalucía en un periodo de tiempo equivalente, por lo que el Ejecutivo de Sánchez "ha multiplicado por ocho los presupuestos en política de vivienda", según ha valorado.

Isabel Rodríguez también ha criticado la actuación del Gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda, y ha incidido en defender que "no hace falta nada" para que, "al día siguiente de las elecciones" del 17 de mayo, María Jesús Montero "pueda facilitar la vida a 800.000 andaluces sólo aplicando la Ley de Vivienda, congelando el alquiler a todas las personas que viven" de él y "revirtiendo esos pisos turísticos ilegales" para que se conviertan en "residencias habituales para las familias y los jóvenes que hoy lo precisan en Andalucía".

Además, ha señalado que el Gobierno de España también propone "para los próximos años y para Andalucía triplicar el presupuesto" que se ha venido manejando hasta ahora, pasando de "apenas 320 millones de euros, que es lo que contemplaba el anterior Plan Estatal de Vivienda, a los casi 1.200 millones de euros que contempla el actual Plan de Vivienda para Andalucía".

"Queremos hacer más casas, construir más", pero "para la gente, para los andaluces, para que con su salario puedan pagar su techo, no para que aquí vengan los inversores extranjeros o los especuladores a quedarse con nuestras casas y con nuestros barrios", ha manifestado la ministra de Vivienda, quien ha aseverado que ese es "el modelo" que defienden los socialistas y que han incorporado en dicho plan estatal de vivienda con "esa protección para siempre, con ese blindaje del parque público de vivienda".

"BOICOT" DE MORENO A LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA

Además, desde el Gobierno abogan por "frenar la especulación", que es "frenar la compra por parte de inversores extranjeros, parar la sangría de los pisos turísticos", según ha continuado Isabel Rodríguez, quien ha criticado igualmente el "boicot" que, a su juicio, ha emprendido el Gobierno andaluz de Juanma Moreno contra la ley estatal de Vivienda que recurrió ante el Tribunal Constitucional.

"Nosotros tenemos un modelo distinto, y para que en Andalucía pasen cosas distintas tiene que haber un cambio de gobierno, que es lo que se juegan los andaluces en las próximas semanas", ha incidido en sostener Isabel Rodríguez, quien, por ello, ha concluido haciendo "un llamamiento a toda la sociedad andaluza" que sabe que el PSOE es "el único partido capaz de cambiar las cosas", y a quienes "se sienten progresistas, activistas" en defensa de lo público y de los derechos, para que "se movilicen en esta campaña defendiendo la vida, la vivienda pública, el derecho a la vivienda, y apoyando a María Jesús Montero para que pueda hacerlo posible", ha finalizado.

