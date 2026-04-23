Por Andalucía propone una ley de universidades que "blinde lo público" frente al "sesgo clasista" de Moreno

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en la Universidad de Málaga. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto una nueva ley andaluza de universidades, que "derogue" a la actual, para "blindar" a los centros públicos frente al "favorecimiento" del actual gobierno de Juanma Moreno a las universidades privadas.

"La universidad privada, los chiringuitos privados, lo van a tener muy complicado, porque no vamos a aceptar chiringuitos bajo el nombramiento técnico universitario que no tienen las mínimas condiciones de docencia y de investigación", ha remarcado Maíllo en una atención ante los medios este jueves tras mantener un encuentro con la comunidad universitaria de Málaga.

El candidato de Por Andalucía ha calificado la actual ley como "de demolición de lo público", a la par que ha lamentado el "sesgo clasista" de Juanma Moreno con la promoción de la privada frente al concepto de la universidad "como elemento de igualdad".

"El acceso democrático al conocimiento lo hacemos desde la igualdad, no solo de oportunidades, sino desde la igualdad de derechos. Y no se hace cuando se estratifica socialmente o se establecen alumnos que pueden pagarse estudios si son excluidos de la pública porque sus familias tienen dinero para pagarse esos estudios", ha subrayado.

En esta línea, Maíllo ha asegurado que destinará un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a universidades como "garantía de su sostenimiento y permanencia en calidad.

En el acto, Maíllo ha estado acompañado del cabeza de lista de la coalición por Málaga, Ernesto Alba, quien ha lamentado los "recortes, precariedad y privatización" de las universidades públicas por parte del gobierno de Juanma Moreno.

Alba ha señalado que la Universidad de Málaga (UMA) es la universidad "con menor financiación" de la comunidad. Asimismo, ha mostrado su apoyo a la comunidad universitaria que ha convocado una manifestación pidiendo más recursos a la Junta el próximo 29 de abril.



