Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 5 de marzo a las 14 horas

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 5 de marzo hasta las 14 horas:

· Víctimas de Adamuz piden que no haya más "contaminación o falsificación" de pruebas: "Confiamos en la justicia"

El portavoz de la plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Mario Samper, ha pedido este jueves que no haya "más contaminaciones, ocultación de pruebas o falsificación de datos" relativos al siniestro y ha expresado su confianza en la justicia para garantizar una "investigación exhaustiva, transparente e imparcial". (Leer más https://acortar.link/YyPDB3)

· Grazalema (Cádiz) vuelve a atraer visitantes un mes después del desalojo pendiente de reabrir senderos naturales

El municipio gaditano de Grazalema vio hace un mes sacudida su normalidad al tener que ser evacuado al completo como consecuencia de las abundantes lluvias que estaban cayendo y que alcanzaron los casi 600 litros en 24 horas. Un mes después de aquel 5 de febrero, este pequeño pueblo de la sierra de Cádiz ha retomado ya la vida diaria que el tren de borrascas le arrebató y vuelve a ser un pueblo que respira vida y atrae a visitantes, pero que sigue pendiente de que vuelvan a reabrir los senderos naturales que permanecen cerrados y que es uno de sus reclamos turísticos. (Leer más https://acortar.link/EBoyUR)

· La Junta incide en pedir "prudencia" al Gobierno en política exterior: "No es bueno para España estar aislada del mundo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha incidido este jueves en pedir "prudencia" al Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de política exterior, porque, en su opinión, España se sitúa actualmente "aislada del mundo", en el marco de su oposición al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y eso "no es bueno" para el país en general, ni para la comunidad autónoma andaluza en particular. (Leer más https://acortar.link/I2Qra5)

· Caso ERE: Nueva condena al exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera por una ayuda de 937.500 euros a Autologística

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso ERE por la ayuda concedida a la empresa Autologística de Andalucía S.A., cuyo objeto social es el transporte intermodal con vehículos propios o arrendados y las actividades complementarias y auxiliares de tales transportes. Además, condena a Rivera como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a seis años y un día de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 937.500 euros a la Junta de Andalucía "como resarcimiento por el perjuicio causado" y que se corresponde con la cantidad "malversada". (Leer más https://acortar.link/qyWNEN)

· Suspendido de nuevo el proceso de licitación de la explotación del tranvía de Jaén por el recurso de la UTE de Avanza

La licitación del contrato de explotación del tranvía de Jaén ha sido suspendida cautelarmente de nuevo, tras la interposición de un recurso por parte de la unión temporal de empresas (UTE) de la que forma parte Avanza. El recurso se produce después de que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda excluyera a la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA del procedimiento por no disponer en tiempo y forma de plan de igualdad inscrito en el registro laboral correspondiente. (Leer más https://acortar.link/Eqy7Hq)