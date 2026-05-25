Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 25 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 25 de mayo hasta las 19 horas:

· Moreno insiste en "gobernar en solitario" y "espera iniciar" las negociaciones con Vox "esta semana o la próxima"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha insistido en su idea de "gobernar en solitario" tras el resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A ganó los comicios con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. Asimismo, ha afirmado este lunes que "aún no han comenzado" las negociaciones con Vox de cara a una posible investidura, aunque ha asegurado que "espera iniciar" las conversaciones con la formación "esta semana o la próxima". (Leer más https://acortar.link/BTnTMa)

· Hallan el cadáver del joven de Andújar (Jaén) desaparecido en Grecia cuando realizaba una ruta en el Monte Olimpo

Francisco de Paula Expósito, el joven de 25 años de Andújar (Jaén) desaparecido desde el pasado 19 de mayo cuando realizaba una ruta por el Monte Olimpo, en Grecia, ha sido encontrado sin vida. Al joven, que había viajado solo el sábado desde España, se le perdió la pista "yendo hacia el pico más alto" del Monte Olimpo y techo de Grecia, el Mytikas. (Leer más https://acortar.link/0rYcV0)

· El incendio de Almonte (Huelva) sigue activo pero "confinado" y altera el regreso de hermandades de Cádiz

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que el incendio declarado este domingo en el paraje Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva) "está confinado entre las arenas y las marismas sin potencial de salida" pero se buscan alternativas para el regreso de las hermandades afectadas. (Leer más https://acortar.link/w9WtnI)

· Asociación de Víctimas de Adamuz pide la dimisión de Puente y del presidente de Adif: "Daría algo de paz"

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por el accidente ferroviario de Adamuz, que provocó el fallecimiento de 46 personas y decenas de heridos. (Leer más https://acortar.link/8Trot8)

· Desalojado de madrugada un hotel en el centro de Málaga por un incendio en la planta baja

El incendio en la planta baja de un hotel en el centro de Málaga en la madrugada de este lunes 25 de mayo ha obligado al desalojo del establecimiento al completo sin que por el momento se hayan producido daños personales, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El fuego se ha iniciado sobre las 01.26 horas cuando los testigos han alertado de llamas en los bajos del hotel ubicado en la calle Cerrojo. (Leer más https://acortar.link/pbykN4)