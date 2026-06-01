Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 1 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 1 de junio hasta las 14 horas:

· Detenido en Granada un menor por filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

La Policía Nacional detuvo la semana pasada en la provincia de Granada a una persona por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado, como el Consejo de Seguridad Nacional, la Fiscalía General o miembros de cuerpos policiales. El detenido es menor de edad y de nacionalidad española, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/BCqRew)

· El expresidente Rafael Escuredo apoya a Pedro Sánchez pero pide "Congreso extraordinario" del PSOE para renovar la dirección

El presidente de honor del PSOE de Andalucía y expresidente de la Junta Rafael Escuredo ha reiterado este lunes su "apoyo" al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien se ha declarado partidario de "la convocatoria de un Congreso extraordinario" de su partido "para renovar responsables y establecer una nueva dirección". (Leer más https://acortar.link/8EhkHw)

· La Junta abre este martes el plazo para pedir las ayudas a las víctimas andaluzas del accidente de Adamuz (Córdoba)

Las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) podrán solicitar a partir de este martes y durante tres meses las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 12 de mayo, y ratificadas el día 22 en el Parlamento con la unanimidad de todos los grupos, tras publicarse este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria. (Leer más https://acortar.link/o3Eaky)

· Hallan más de 800.000 euros en bolsas de deporte en un vehículo durante un control en la A-381 en Medina (Cádiz)

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido en un todo-terreno Q7 más de 800.000 euros en fajos de billetes de distinto valor dentro de dos bolsas de deporte, sin documento alguno que justificara transportar tal cantidad de dinero, que fue localizado durante un control de vehículos en la autovía A-381 a su paso por Medina Sidonia. (Leer más https://acortar.link/PlLFDz)

· Todo listo por el Ayuntamiento para recibir al Real Jaén y a la afición tras su ascenso a Primera RFEF

El Ayuntamiento de Jaén recibirá esta noche de manera oficial a jugadores, cuerpo técnico y directiva del Real Jaén CF para trasladarles la felicitación de toda la ciudad con motivo del ascenso conseguido este domingo en Baleares a Primera RFEF. Será aproximadamente a las 21,30 horas de este lunes, cuando finalice la rúa que el club tiene previsto realizar por la ciudad y que terminará en la Plaza de Santa María, frente al Ayuntamiento. (Leer más https://acortar.link/FvZULN)