Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 3 de febrero a las 19 horas

· Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería por lluvias "sin precedentes" y pide preactivar a la UME

Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su comparecencia con motivo de la reunión, en Sevilla, del comité asesor del Plan de Emergencias. Ha anunciado que la primera decisión que se ha tomado es "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días. (Leer más https://acortar.link/9J31MY)

· Aviso rojo este miércoles en Grazalema, Jimena (Cádiz) y Ronda (Málaga) ante "peligro extraordinario" por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para el miércoles 4 de febrero el aviso rojo ante "peligro extraordinario" por lluvias en la comarca malagueña de Ronda, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 150 litros, pudiendo alcanzarse acumulados superiores a 200 en 24 horas. Este aviso rojo se une al ya decretado también para el miércoles 4 de febrero en la comarca de Grazalema y en Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz. (Leer más https://acortar.link/iKuAtQ)

· Moreno avisa de multas a quien incumpla "instrucciones" de desalojo por el temporal: "No son recomendaciones"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este martes de multas a aquellos ciudadanos que incumplan las "instrucciones" de las Fuerzas de Seguridad ante el caso de desalojos por el temporal. "No son recomendaciones", ha advertido el presidente andaluz en su comparecencia tras la reunión del comité del Plan de Emergencias. (Leer más https://acortar.link/0YvJuI)

· La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias por cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal de altos cargos

La Fiscalía Superior de Andalucía, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, ha emitido el decreto de archivo sobre las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mamá contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que han ocupado los puestos en el periodo denunciado, entre los que se encuentran, actualmente, dos personas aforadas, al concluir que, tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente, no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados. (Leer más https://acortar.link/7erWYZ)

· Andalucía lidera la subida del paro en enero con 8.046 personas hasta 591.103 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 8.046 personas en enero en Andalucía en relación al mes anterior (+1,38%) hasta los 591.103 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces en Andalucía (25 veces) mientras que ha bajado en cuatro ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2005. (Leer más https://acortar.link/t42c2D)