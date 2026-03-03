Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 3 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 3 de marzo hasta las 14 horas:

· Andalucía lidera la caída del paro en febrero con 2.629 desempleados menos hasta los 588.474

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.629 personas en febrero en Andalucía en relación al mes anterior (0,44%) hasta los 588.474 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el último año el desempleo acumula un descenso de 56.000 parados, lo que supone un 8,69% menos. (Leer más https://acortar.link/v2fFEb)

· El Ministerio de Transportes, dispuesto a aportar "aclaraciones" al juzgado o a la CIAF sobre el accidente de Adamuz

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que "si el juzgado o la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) necesitan aclaraciones" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos, "Adif las podrá aportar de manera inmediata". (Leer más https://acortar.link/sUgTRG)

· PSOE-A no aclara si Montero dejará el Congreso antes de las andaluzas: "Cuando llegue ese río cruzaremos ese puente"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no ha querido este martes valorar la posibilidad de que la secretaria general de la federación socialista andaluza, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, mantenga su escaño por la provincia de Sevilla en el Congreso de los Diputados al menos hasta que se celebren los comicios andaluces, previstos para el mes de junio de este año, y ha apuntado que "cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente". (Leer más https://acortar.link/dDBttg)

· Tres detenidos en el puerto de Algeciras (Cádiz) por introducir 240 kilos de cocaína ocultos en cajas de plátanos

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en el puerto de Algeciras (Cádiz) en la segunda fase de la denominada operación 'Medellín' que ha permitido desarticular una organización criminal especializada en introducir oculta en contenedores procedentes de Sudamérica al que se ya se intervinieron en mayo de 2025 un total de 240 kilos de droga oculta en cajas de plátanos valorados en más de 14 millones de euros. (Leer más https://acortar.link/d8VxZR)

· El Puerto de Algeciras puede ser "estratégico" para la reorganización marítima ante el conflicto en Oriente Medio

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha señalado que el conflicto en Oriente Medio está creando una "inmediata inestabilidad e incertidumbre a los tráficos marítimos no solo en el Golfo Pérsico, sino también a nivel global". No obstante, ha apuntado que el puerto de Algeciras puede ser "estratégico" para la reorganización del tráfico marítimo. (Leer más https://acortar.link/2KQp17)