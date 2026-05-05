Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 5 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 5 de mayo hasta las 19 horas:

· El 'CIS andaluz' sitúa al PP-A al borde de la mayoría absoluta con 22 puntos sobre el PSOE-A y Vox al alza

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 56 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,4% de los votos y una ventaja de 22,3 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 20,1% de los sufragios y caería hasta los 25-27 escaños, según la 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026' publicada este martes, 5 de mayo, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a menos de dos semanas ya de los próximos comicios autonómicos. (Leer más https://acortar.link/HZwpHT)

· Detenidas en Jaén dos educadoras y la directora de un centro educativo infantil por supuestos malos tratos

La Policía Nacional ha detenido a dos educadoras y a la directora de un centro educativo infantil de la ciudad de Jaén como presuntas autoras de varios delitos relacionados con el trato dispensado a menores en dicho centro. (Leer más https://acortar.link/0pGF49)

· Andalucía lidera la caída del paro con 22.393 desempleados menos y cae hasta los 557.245, su mejor abril desde 2008

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.393 personas en abril en Andalucía en relación al mes anterior (-3,86%) hasta los 557.245 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional. (Leer más https://acortar.link/nvuklS)

· El debate de RTVE por el 17M lidera en audiencia en Andalucía con un 15,3% de cuota y 366.000 espectadores de media

El debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta que emitió este pasado lunes, 4 de mayo, por la noche Radio Televisión Española (RTVE) de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo lideró en audiencia en esta comunidad autónoma, con un 15,3% de cuota y 366.000 espectadores de media en La 1 de TVE y el Canal 24 horas. (Leer más https://acortar.link/S5bL3a)

· Un fallecido y un herido grave en Ayamonte (Huelva) en el choque de cinco vehículos en la A-49

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida con pronóstico grave en una colisión entre cinco vehículos en la autovía A-49 a su paso por Ayamonte (Huelva). Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro mortal se ha producido sobre las 22,03 horas de este pasado lunes cuando numerosos conductores han alertado del accidente a la altura del kilómetro 131. (Leer más https://acortar.link/auKh66)