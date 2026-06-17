Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 17 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 17 de junio hasta las 14 horas:

· Carboneras (Almería) aplaza con el voto de PSOE y no adscritos el acuerdo para anular la licencia del Algarrobico

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acordado este miércoles dejar sobre la mesa hasta una sesión posterior el acuerdo para la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico a partir de la propuesta elevada por el concejal no adscrito Felipe Cayuela, a la que se han sumado los concejales del PSOE y la exedil del PP Ángeles Carrillo. (Leer más https://acortar.link/lUpE0m)

· Muere un menor de tres años caído en la piscina en un cortijo en Periana (Málaga)

Un menor de tres años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer a una piscina en un cortijo en Periana (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/01eLqt)

· PSOE-A urge la salida de Landaluce de la Alcaldía de Algeciras por presuntos casos de acoso que "ha encubierto" Moreno

El PSOE de Andalucía ha sostenido este miércoles que José Ignacio Landaluce "no puede seguir ni un minuto más" como alcalde de Algeciras (Cádiz), por presuntos casos de acoso sexual que habría protagonizado y que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "ha encubierto", según ha señalado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. (Leer más https://acortar.link/1Di1B2)

· La juez retira el pasaporte al acusado de quemar a una bebé de 16 meses en Sevilla, que lo atribuye a "un accidente"

El hombre acusado de quemar con agua caliente durante un baño a la bebé de 16 meses del municipio sevillano de Bormujos que falleció tras haber sido ingresada en el Hospital Virgen del Rocío ha defendido este miércoles, 17 de junio, su inocencia, si bien la juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha ordenado la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. (Leer más https://acortar.link/k4zdOw)

· A prisión en Granada seis implicados en un vuelco de droga que acabó a tiros

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Nazarí 21 Spill 1, a siete hombres de entre 32 y 53 años como presuntos autores de diversos delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. A cinco de ellos se les atribuye además dos delitos de homicidio en grado de tentativa, tras disparar contra dos personas durante un vuelco de droga ocurrido a finales del pasado año en la localidad de Chimeneas (Granada), alcanzando a una de las víctimas con un disparo en la cabeza. (Leer más https://acortar.link/VLjjc5)