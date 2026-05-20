Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 20 de mayo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 20 de mayo hasta las 14 horas:

· Declarado en Almería un incendio en una zona de contenedores del Muelle de Pechina del Puerto visible en toda la ciudad

Varias dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el Muelle de Pechina del Puerto de Almería tras haberse declarado un incendio en una zona de acopio de material y contenedores donde se habían autorizado trabajos para la manipulación y corte de acero sin que, hasta el momento, consten daños personales. (Leer más https://acortar.link/yVMpv5)

· Investigan como violencia de género el doble crimen de El Ejido (Almería), con el bebé del detenido herido

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este miércoles que la investigación sobre el hombre de 25 años detenido como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su madre y la pareja sentimental de esta y que dejaron heridos de gravedad a su hijo de siete meses en la barriada del El Canalillo de El Ejido (Almería), además de otros tres heridos --entre ellos una menor--, apunta a un "posible delito de violencia de género". (Leer más https://acortar.link/JImzU0)

· Los padres de Sandra Peña piden esclarecer lo ocurrido el día de su muerte: "Solo pudo tomar alcohol en el colegio"

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, han pedido que se investiguen las circunstancias que rodearon la muerte de la menor, en concreto la secuencia de acontecimientos ocurridos aquel 14 de octubre de 2025, dado que han cuestionado que Sandra "llevaba casi un litro de alcohol en el cuerpo" y que "solo pudo tomarlo en el colegio". (Leer más https://acortar.link/W4Ankr)

· Intervenidos 12.000 litros de combustible para el petaqueo en la costa de Huelva y Murcia

La Guardia Civil ha intervenido alrededor de 12.000 litros de combustible empleado para dar servicio a otras embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en las provincias de Murcia y Huelva, además de que se han detenido a cuatro personas y se han incautado varias embarcaciones. (Leer más https://acortar.link/h5XSS6)

· El PP acusa a Marlaska de abandonar a los guardias civiles y el ministro pide no instrumentalizar a las víctimas

El PP ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de haber abandonado a la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y, en concreto, le ha afeado haberse ausentado del funeral de los dos últimos guardias civiles "asesinados" en Huelva. Frente a esto, Marlaska ha presumido de las medidas que han aprobado en estos años para incrementar los medios y mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo que dejen de usar a las víctimas y de "instrumentalizar" el dolor de sus familias. (Leer más https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-acusa-marlask...)