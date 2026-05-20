Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 20 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 20 de mayo hasta las 19 horas:

· Investigan como violencia de género el doble crimen de El Ejido (Almería), con el bebé del detenido herido

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este miércoles que la investigación sobre el hombre de 25 años detenido como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su madre y la pareja sentimental de esta y que dejaron heridos de gravedad a su hijo de siete meses en la barriada del El Canalillo de El Ejido (Almería), además de otros tres heridos --entre ellos una menor--, apunta a un "posible delito de violencia de género". (Leer más https://acortar.link/JImzU0)

· La Junta insiste en señalar a Montero tras la imputación de Zapatero: "Lo paseó" en campaña y dijo que "era su talismán"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha incidido este miércoles en pedir "explicaciones" a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tras la "imputación por corrupción" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que "ha paseado" por Andalucía durante la reciente campaña electoral de los comicios autonómicos del 17 de mayo, y del que "llegó a decir que era su talismán". (Leer más https://acortar.link/yoYesV)

· PSOE-A acusa a la Junta de usar Cataluña como "cortina de humo" para que no se hable de lo que "negocia" Moreno con Vox

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz en funciones de buscar una "nueva cortina de humo" en relación a Cataluña para que "no se hable" de lo que "está negociando" el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con Vox para ser de nuevo investido tras haberse quedado a dos escaños de la mayoría absoluta en las recientes elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo, 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/kSauaQ)

· Los padres de Sandra Peña piden esclarecer lo ocurrido el día de su muerte: "Solo pudo tomar alcohol en el colegio"

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, han pedido que se investiguen las circunstancias que rodearon la muerte de la menor, en concreto la secuencia de acontecimientos ocurridos aquel 14 de octubre de 2025, dado que han cuestionado que Sandra "llevaba casi un litro de alcohol en el cuerpo" y que "solo pudo tomarlo en el colegio". (Leer más https://acortar.link/W4Ankr)

· Intervenidos 12.000 litros de combustible para el petaqueo en la costa de Huelva y Murcia

La Guardia Civil ha intervenido alrededor de 12.000 litros de combustible empleado para dar servicio a otras embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en las provincias de Murcia y Huelva, además de que se han detenido a cuatro personas y se han incautado varias embarcaciones. (Leer más https://acortar.link/h5XSS6)