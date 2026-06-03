Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de junio hasta las 19 horas:

· La madre de la bebé fallecida en Bormujos (Sevilla) cree que su pareja la quemó por celos hacia sus cuidados a la niña

La madre de la bebé del municipio sevillano de Bormujos que falleció este pasado viernes tras haber sido ingresada hace un par de meses en el Hospital Virgen del Rocío por quemaduras, Andrea Burdalo, ha detallado que su pareja, a quien apunta la familia como presunto autor de los hechos, habría quemado a la niña con agua caliente durante un baño por "celos" hacia la atención que la madre depositaba en sus cuidados, así como al contacto que mantenía con el padre de la menor. (Leer más https://acortar.link/HnWoRh)

· Una repleta Iglesia de la Trinidad despide en Córdoba al consejero Villamandos, "un hombre bueno y justo"

La Parroquia de San Juan y Todos los Santos de Córdoba, conocida por todos los cordobeses como la Iglesia de la Trinidad, y ubicada en la plaza del mismo nombre, se ha llenado este miércoles hasta el coro, con todos los bancos ocupados, con todos los huecos y pasillos tomados, en pie, salvo el pasillo central, por familiares, amigos, compañeros y conocidos de todos los ámbitos, más allá de las autoridades civiles y militares, también presentes, para despedir en su funeral al hasta ahora consejero en funciones de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, "un hombre bueno y justo". (Leer más https://acortar.link/vzUQRU)

· La presunta trama del 'caso Leire' se interesó por "información que pudiera comprometer" a la jueza Alaya, según la UCO

La presunta trama del 'caso Leire Díez' se interesó supuestamente por "información que pudiera comprometer" a la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del 'caso ERE' y del 'caso Aználcollar', en el que imputó al exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que también se encuentra investigado en esta causa de la Audiencia Nacional. (Leer https://acortar.link/tzl5Q1)

· Expertos alertan del "peligro" de respirar humo del incendio de Marismas del Burro (Huelva), zona de "máximo valor"

Los catedráticos de la Universidad de Huelva Jesús de la Rosa, doctor en Ciencias Geológicas, catedrático en Geoquímica y experto en el estudio de la calidad del aire y José Prenda, del área de Zoología, han alertado este miércoles de la "peligrosidad" de las partículas que se han respirado en Huelva en las últimas horas a consecuencia del humo del incendio en Marismas del Burro, así como de que se trata de una zona de "máximo valor desde el punto de vista ecológico". (Leer más https://acortar.link/MNy25F)

· Controlado el incendio en 13 naves industriales de Algeciras que afecta a 8.000 metros cuadrados

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CBPC) del parque de Algeciras continúan trabajando en las labores de extinción del incendio de 13 naves en el polígono industrial de Cortijo Real que se inició en la noche del martes, en torno a las 22,30 horas, y que está ya controlado, afectando a unos 8.000 metros cuadrados. (Leer más https://acortar.link/cfi00n)