Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 8 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 8 de octubre hasta las 19 horas:

· Salud realizará antes de diciembre las pruebas pendientes de cáncer de mama con un plan de choque de 12 millones

La Junta de Andalucía se ha comprometido a realizar "de aquí al 30 de noviembre" próximo las pruebas correspondientes a "mujeres andaluzas pendientes de un segundo diagnóstico para prevenir el cáncer de mama" en el marco del programa de detección precoz del mismo, con un "plan de choque" que la administración autonómica va a implementar con "una dotación presupuestaria extraordinaria de casi doce millones de euros". (Leer más https://acortar.link/tyXo5e)

· Amama asegura que el plan de choque del cáncer de mama "va tarde" y los sindicatos piden que "no sea un parche"

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado este miércoles que el plan de choque presentado por el Gobierno de Juanma Moreno para abordar los retrasos en pruebas diagnósticas complementarias del cribado del cáncer de mama --doce millones y la incorporación de 119 profesionales-- "va tarde". "El cáncer no espera. Ojalá todas las mujeres puedan sobrevivir a este plan de choque". (Leer más https://acortar.link/nykIr4)

· Montero afea que la Junta busque "culparle" de errores en el cribado de cáncer de mama: "No soy consejera hace 13 años"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este miércoles "lamentable" que el Ejecutivo de Juanma Moreno quiera echarle ahora "la culpa" de los errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía al pretender trasladar que el protocolo de actuación ante casos dudosos viene de su época como consejera de Salud cuando gobernaba el PSOE-A. (Leer más https://acortar.link/US3nP3)

· Muere un legionario de 23 años durante una ruta senderista por Ubrique en la sierra de Cádiz

Un soldado de 23 años, natural de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y legionario en Ronda (Málaga), ha resultado fallecido durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz, en una zona próxima a la localidad de Ubrique, a la que habría acudido durante la tarde del pasado lunes 6 de octubre. (Leer más https://acortar.link/n8ThX1)

· El Gobierno adjudica por 31,4 millones los cinco proyectos de la alta velocidad entre Huelva y Sevilla

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles la adjudicación por 31,4 millones de euros de la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Así lo ha avanzado el ministro en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, en la que ha señalado que se incluye en una inversión global que superará los 1.600 millones de euros que permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos. (Leer más https://acortar.link/eAkYA6)