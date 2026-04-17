Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 17 de abril a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 17 de abril hasta las 14 horas:

· Moreno saluda el pacto PP-Vox en Extremadura aunque él apuesta por "gobernar en solitario" en Andalucía tras el 17M

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha saludado este viernes el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre el PP y Vox para gobernar en Extremadura en el marco de un ejecutivo dirigido por la 'popular' María Guardiola, si bien ha remarcado que su apuesta es por "gobernar en solitario" tras las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, y evitar una coalición de gobierno. (Leer más https://acortar.link/GA90re)

· El intento de boicot del acto de Vox en Granada deja un detenido por atentado a la autoridad y varios identificados

El intento de boicot por un grupo autodenominado "antifascista" del acto de precampaña de Vox este pasado jueves en el centro de Granada ha dejado un detenido por atentado a la autoridad y varios identificados tras el tumulto que se originó en torno a la plaza de Las Pasiegas donde se celebró el encuentro. (Leer más https://acortar.link/waIBtn)

· El PP celebra que la JEC le dé la razón para que comparezca Montero y ve "nervioso" al PSOE por las investigaciones

El PP ha celebrado este viernes que la Junta Electoral Central (JEC) no haya suspendido la comparecencia de la secretaria general del PSOE andaluz, la exministra de Hacienda María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado, a la vez que ha señalado que ve "nerviosismo" entre los dirigentes socialistas por la "corrupción" que le acorrala. (Leer más https://acortar.link/VIgrCg)

· El Ministerio asigna los dos Goya de la Fábrica de Tabacos solicitados por la Junta al Museo de Bellas Artes de Sevilla

El Ministerio de Cultura ha anunciado este viernes que los retratos de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma pintados por Goya en 1789 han sido asignados a la colección permanente del Bellas Artes de Sevilla, museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/YSQtMe)

· A prisión doce narcotraficantes asentados en Sevilla con 3.300 kilos de heroína en guarderías de Málaga, Huelva y Cádiz

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal dedicada a la adquisición, distribución y venta de sustancias estupefacientes. La intervención se ha saldado con la detención de 17 personas --para doce de ellos se ha decretado prisión provisional-- y la incautación de un total de 3.370 kilogramos de hachís y de 288 kilogramos de cocaína. Además, se han intervenido seis armas de guerra, entre las que hay cuatro subfusiles 'Skorpion', provistos de cuatro silenciadores, y dos fusiles de asalto 'AK-47', todos ellos con munición. (Leer más https://acortar.link/UZvV7k)