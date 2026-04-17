Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 17 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 17 de abril hasta las 19 horas:

· Moreno saluda el pacto PP-Vox en Extremadura aunque él apuesta por "gobernar en solitario" en Andalucía tras el 17M

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha saludado este viernes el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre el PP y Vox para gobernar en Extremadura en el marco de un ejecutivo dirigido por la 'popular' María Guardiola, si bien ha remarcado que su apuesta es por "gobernar en solitario" tras las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, y evitar una coalición de gobierno. (Leer más https://acortar.link/GA90re)

· El PSOE-A suspende su acto de este sábado en Dos Hermanas con expresidentes de la Junta tras morir la mujer de Borbolla

El PSOE-A ha suspendido el acto que tenía previsto celebrar este sábado, 18 de abril, en Dos Hermanas (Sevilla) con su secretaria general, María Jesús Montero, y los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía con motivo del fallecimiento de Gracia Sánchez, esposa de José Rodríguez de la Borbolla, que estuvo al frente del Gobierno andaluz entre los años 1984 y 1990. (Leer más https://acortar.link/s9vgUw)

· El intento de boicot del acto de Vox en Granada deja un detenido por atentado a la autoridad y varios identificados

El intento de boicot por un grupo autodenominado "antifascista" del acto de precampaña de Vox este pasado jueves en el centro de Granada ha dejado un detenido por atentado a la autoridad y varios identificados tras el tumulto que se originó en torno a la plaza de Las Pasiegas donde se celebró el encuentro. (Leer más https://acortar.link/waIBtn)

· Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Bormujos (Sevilla)

Un hombre de 92 años de edad ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El suceso se ha producido sobre las 12,08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal. (Leer más https://acortar.link/H4hvDg)

· El Ministerio asigna los dos Goya de la Fábrica de Tabacos solicitados por la Junta al Museo de Bellas Artes de Sevilla

El Ministerio de Cultura ha anunciado este viernes que los retratos de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma pintados por Goya en 1789 han sido asignados a la colección permanente del Bellas Artes de Sevilla, museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/YSQtMe)