El CIS prevé que el PP ganaría las elecciones generales en Andalucía casi tres puntos por encima del PSOE

Archivo - Personas ejerciendo su derecho al voto en las últimas elecciones generales en julio de 2023. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves el avance provisional de resultados del estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía' tras los comicios del pasado 17 de mayo y menos de una semana antes de la primera votación para la investidura de Juanma Moreno prevista para el martes 30 de junio.

El documento recoge la intención directa de voto de los andaluces de cara a unas próximas elecciones generales. Según los datos publicados por el CIS y consultados por Europa Press, el PP ganaría con un 25,6% de los votos frente al 22,8% del PSOE, algo menos de tres puntos de diferencia.

Por otro lado, Vox obtiene el 12,9% de los encuestados, seguido de Sumar con el 4,7%. En intención directa, Adelante Andalucía, con un 0,8% de los votos, es superado por Se Acabó la Fiesta que ha sido la opción elegida por el 2,4% de los encuestados y por Podemos, con un 1,3%.

Unos datos inferiores, al porcentaje de participantes en el estudio que aún no han decidido su voto, que se eleva a un 13,7%.

En cambio, en cuanto a simpatía de los encuestados, el PSOE es la opción preferida por el 17,5% de los participantes, seis puntos más de lo que obtiene el PP con un 11,5%. También destaca el dato de Adelante Andalucía que es la opción con "más simpatía" por el 4,6%.

Asimismo, Sumar e Izquierda Unida (IU) obtienen una simpatía parecida con un 2,7% y 2,4% respectivamente, unos datos superiores por unas décimas al de Vox que es la opción con más simpatía para el 2,2% de los encuestados.

En las últimas elecciones generales en julio de 2023, el PP ganó en Andalucía con el 36,4% de los votos seguido del PSOE que obtuvo el 33,5 de los sufragios. Por su parte, Vox consiguió el 15,3% de los apoyos y Sumar el 12%.

Traducido en escaños, el PP consiguió 25 diputados, 21 el PSOE, 9 Vox y 6 Sumar. Andalucía reparte en los comicios a nivel nacional 61 diputados, la comunidad es la que más representantes tiene en la cámara baja de las Cortes.