Una clase abierta de swing conmemora este viernes en Jaén el centenario de la sala Savoy Ballroom en Harlem

Cartel de la actividad con motivo del centenario de la sala Savoy Ballroom. - UJA

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Antigua Escuela de Magisterio de Jaén acogerá este viernes una clase abierta de swing con motivo del centenario de la apertura de la mítica sala de baile Savoy Ballroom, en Harlem.

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén y la Asociación Swing Jaén se han unido para organizar este 'Encuentro con la cultura/ Efeméride', que se presenta como una oportunidad para "conocer de primera mano un estilo de baile social que combina diversión y conexión con la pareja y con la música".

La actividad arrancará a las 19,00 horas en el aula Pascual Rivas con la charla titulada 'Savoy Ballroom: un hito en la historia del baile'. Posteriormente, a las 20 horas, la sala multiusos de este mismo edificio acogerá una clase abierta de baile swing, una sesión que está especialmente pensada para principiantes absolutos, según ha informado este jueves la UJA.

Ambas propuestas estarán a cargo de Jaime Párrizas, profesor de baile en la asociación Swing Jaén y músico profesional. Párrizas es un baterista y percusionista nacido en Granada que realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de dicha ciudad. Su formación musical incluye clases con prestigiosos profesores de jazz en Barcelona, de música brasileña en Salvador de Bahía y de música africana en Senegal.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha colaborado con un amplio abanico de artistas y agrupaciones de relevancia, entre las que destacan Potato Head Jazz Band, Confirmation Big Band, la Orquesta Ciudad de Granada, Rubem Dantas, Eva Durán, Rosa López, José Antonio García (091) y Quini Almendros (La Guardia), además de haber sido el motor de bandas como Jaime Párrizas Quintet o Walk The Dog.

Párrizas ha explicado que, a través de esta iniciativa, el público universitario y la sociedad jiennense podrán acercarse a Savoy Ballroom, considerada como la cuna del lindy hop, el principal estilo de baile swing. Abrió sus puertas en 1926 y se convirtió en una de las salas más emblemáticas de la historia del baile de la época dorada del jazz.

En este sentido, en la celebración de esta efeméride confluyen una creatividad musical en conjunción con el gusto del momento, un estilo de baile (lindy hop) en incipiente eclosión y una integración racial atípica en el contexto social de la época, según ha indicado el baterista y percusionista granadino.

"Desde el punto de vista musical, es uno de los periodos que combinan buena calidad en la producción musical con un éxito comercial sin precedentes en la música popular", ha comentado Párrizas.

En cuanto al baile, "el lindy hop es el gran protagonista de esta época, un precursor del rock & roll, del boogie Woogie y de múltiples estilos de baile en pareja, donde la improvisación es una característica determinante".

"Finalmente, el contexto social y económico de la época determina una segregación racial muy acentuada. Sin embargo, en el Savoy Ballroom ocurre una singularidad: los bailarines olvidaban por unas horas su color de piel, entregándose a un desenfreno casi de danza ritual para bailar en trío con su pareja y con la música", ha afirmado.