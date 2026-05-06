Coca (Vox) afirma que su formación está "sola en la defensa de los agricultores"

El número dos de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Juan José Coca, atiende a los medios en Montilla. - VOX

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El número dos de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Juan José Coca, ha lamentado este miércoles en Montilla la situación "crítica" que atraviesa el campo cordobés, asegurando que su formación "se ha quedado sola en la defensa de los agricultores frente a quienes legislan de espaldas a la realidad del mundo rural".

Según ha indicado Vox en una nota, durante su visita a la localidad, Coca ha señalado que "el campo está al límite", advirtiendo de que problemas como el mildiu, que ha "afectado gravemente" a los cultivos, "no son más que la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda".

En este sentido, ha subrayado que a esta situación se suman "los costes disparados, la falta de rentabilidad, la competencia desleal de productos de fuera y una presión burocrática insoportable para quienes intentan sacar adelante sus explotaciones".

El candidato de Vox ha atribuido esta situación a "la falta de prioridad nacional en las políticas agrarias", afirmando que "esto es lo que ocurre cuando no se pone a los nuestros en el centro de las decisiones". Así, ha criticado que "hay cosechas arruinadas, años de trabajo perdidos y familias enteras viviendo en una incertidumbre constante".

Asimismo, Coca ha advertido que "las ayudas no llegan cuando se necesitan y, cuando lo hacen, llegan tarde, mal y con más trabas que soluciones", responsabilizando de ello a "un Gobierno andaluz del PP entregado a las políticas climáticas de la izquierda, que están castigando directamente al campo".

En esta línea, ha insistido en que "otros partidos siguen legislando sin pisar el campo, sin conocerlo y sin entender lo que está ocurriendo en municipios como Montilla", frente a lo cual Vox "es el único que está dispuesto a dar la batalla de verdad, sin complejos, en defensa de de los agricultores", ha afirmado.

Coca ha remarcado que al hablar de "prioridad nacional, hablamos de nuestros agricultores, de nuestros pueblos y de nuestra economía", defendiendo la necesidad de "poner a los nuestros primero frente a quienes les están arruinando".

Por último, el candidato ha vinculado esta situación con las próximas elecciones andaluzas, señalando que "el próximo 17 de mayo no va solo de votar, sino de decidir si queremos que el campo siga abandonado o apostar por un cambio real en Andalucía". "Sin campo no hay futuro, y Vox no va a mirar hacia otro lado", ha concluido.