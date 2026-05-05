El Colegio de Enfermería de Jaén denuncia la "falta" de matronas en la provincia y pide incrementar su número

Inauguración del II Encuentro Provincial de Matronas. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE JAÉN

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Jaén ha considerado "insuficiente y precario" en número de matronas que hay en la provincia, por lo que ha pedido su adecuación a las ratios nacionales.

Así lo ha indicado este martes su presidente, Antonio Álamo, en la inauguración del II Encuentro Provincial de Matronas organizado por la entidad y que ha servido para radiografiar la situación de estas especialistas en Obstetricia y Ginecología en el territorio jiennense.

Un acto que también ha contado con el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández; la delegada de la Junta de Andalucía en funciones, Ana Mata; la vicepresidenta segunda de Diputación, Francisca Medina, y la concejala de Sanidad de Jaén, Isabel Cano-Caballero.

Durante la jornada, celebrada con motivo del Día Internacional de la Matrona, se ha lanzado una "reivindicación unánime": adecuar las ratios de matronas en la provincia a las medias de España y del resto de Europa, en consonancia con el lema de la jornada 'Un millón más de matronas' para garantizar una atención digna y equitativa, según ha informado en una nota el colegio.

Álamo se ha referido a las cifras de este colectivo de enfermeras en la provincia de Jaén, donde hay "28 profesionales en Atención Primaria, una ratio de apenas 1,35 matronas por cada 10.000 mujeres, según datos actualizados de hace unos días".

"Esto supone una carga de trabajo media de 7.411 usuarias potenciales por profesional, una cifra que triplica los objetivos de tarjetas sanitarias de otros perfiles de Atención Primaria. Y la situación se complica según el distrito sanitario del que se trata", ha asegurado.

Al respecto, ha señalado que, mientras distritos como el Nordeste presentan mejores datos, en zonas como Jaén Norte se dan "casos extremos" donde una sola matrona debe atender a más de 10.000 mujeres. Por ejemplo, la matrona de Santisteban-La Carolina tiene una población potencial de 10.443 mujeres frente a las 3.314 de Alcaudete.

"Esta falta de equidad obliga a muchas mujeres de la provincia a desplazarse fuera de su municipio para recibir atención básica", ha manifestado el presidente de la institución colegial.

También se ha referido a la situación del Hospital Universitario de Jaén, dónde el colectivo de matronas y el COEJ, vienen denunciando una falta de plantilla en el paritorio y donde, a pesar de haber contratado una matrona más, "las ratios siguen sin cumplirse y las matronas tienen que soportar altas cargas de trabajo, que no garantizan una atención segura a las mujeres".

ÁREAS EN EL OLVIDO

Álamo ha explicado que, como consecuencia de esta saturación, las especialistas se ven obligadas a priorizar casi exclusivamente el control del embarazo, lo que ha provocado que queden en el olvido áreas vitales para la salud integral de la mujer. Esta situación afecta directamente a la educación afectivo-sexual y el asesoramiento en anticoncepción, así como a la atención necesaria durante el climaterio y la menopausia.

Igualmente, se ha visto "comprometido" el seguimiento de la lactancia y el cumplimiento de las revisiones puerperales obligatorias, sumándose a esto la supresión de las clases de preparación física al parto y de las visitas domiciliarias.

Por tanto, ha hablado de un modelo "insuficiente y precario", ante el que ha exigido a la administración que modifique la normativa para que la matrona sea un miembro fijo del equipo de salud adscrito a un único centro.

"Es imperativo contar con una matrona por centro de salud para eliminar desplazamientos innecesarios, asegurar la cobertura en bajas o vacaciones y devolver a estas profesionales su competencia integral en el cuidado de la mujer", ha subrayado Álamo.

La jornada se ha articulado en dos interesantes ponencias. La primera 'Rol investigador de la matrona en la provincia de Jaén: avances, retos y oportunidades', ha estado a cargo del doctor David Feligreras, matrón del Hospital de Jaén. La segunda, 'Retos en la salud sexual y reproductiva en Andalucía', ha sido impartida por la doctora Irene Agea, matrona, coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía.