El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba reconoce a Rafael Cobos, de Cruz Roja, como 'Profesional del Año'

Rafael Cobos es el 'Profesional del Año' del Colegio de Trabajo Social. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo Social, que se conmemora cada año el tercer martes del mes de marzo, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba reconocerá como 'Profesional del Año 2026' a Rafael Cobos, que desde 2016 hasta la actualidad ejerce como trabajador social en la oficina provincial de Cruz Roja.

Así lo ha indicado Cruz Roja en una nota en la que ha detallado que dicho reconocimiento se llevará a cabo este martes en el Palacio de la Merced en el marco de unas jornadas que incluyen una mesa redonda para abordar el Trabajo Social en Emergencias, centrándose en el caso de Adamuz. En este acto, además, se llevará a cabo un reconocimiento a las personas profesionales jubiladas en el año 2025.

Rafael Cobos (colegiado nº 16-915) comenzó su andadura como trabajador social tras un cambio profesional significativo, dejando el ámbito comercial en la empresa familiar para apostar por formarse en su verdadera vocación. Inició la titulación de Trabajo Social en la UNED en Córdoba, compaginando sus estudios con la labor de dinamizador socio-laboral en la barriada de Las Palmeras de Córdoba. Finalizó la diplomatura con prácticas profesionales en Acpacys Córdoba en 2014.

Desde 2016 hasta la actualidad, ejerce como trabajador social en la oficina provincial de Cruz Roja Córdoba, donde gestiona diferentes proyectos de Intervención Social dentro del programa 'Atención a Personas en Situación de Extrema Vulnerabilidad'. Entre sus funciones se encuentran la orientación en recursos sociales en Córdoba y provincia, la tramitación de ayudas y prestaciones, así como el asesoramiento en economía doméstica, entre otras responsabilidades.

Cobos recibe este reconocimiento con una profunda gratitud al Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba, destacando que "siente una gran emoción al recibir este reconocimiento por ayudar a familias a salir de la vulnerabilidad y poder mejorar su presente".