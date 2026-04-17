Comienza la reconstrucción del puente que une Benalúa y Bejarín en la GR-4104, en Granada, afectado por la dana de 2024

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias de Granada, Eduardo Martos, ha realizado una visita técnica a las obras de reconstrucción del puente sobre el río Guadix. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha realizado una visita técnica a las obras de reconstrucción del puente sobre el río Guadix, situado en la carretera provincial GR-4104, que conecta los municipios de Benalúa, Bejarín y Purullena.

La actuación, que se ha iniciado esta semana, cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de ocho meses.

El proyecto contempla la demolición completa de la estructura existente, gravemente dañada por las inundaciones registradas los días 28 y 29 de octubre de 2024, y la construcción de un nuevo puente que mejore la capacidad hidráulica y la seguridad de la infraestructura.

Martos ha destacado que "desde el primer momento, la Diputación de Granada actuó con rapidez, acometiendo la retirada de restos, la limpieza de la zona afectada y la señalización del tramo dañado para garantizar la seguridad".

La institución provincial habilitó un desvío provisional que evitó incrementar los desplazamientos hasta Bejarín y facilitó el tránsito de maquinaria agrícola, con una inversión de 47.000 euros ejecutada entre julio y agosto de 2024".

Además, el diputado ha remarcado que "el abandono del cauce y la falta de limpieza y mantenimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo competente en la materia y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, provocaron el bloqueo, el colapso y la rotura del puente".

"Seguimos esperando que la Confederación asuma sus responsabilidades y cumpla con sus obligaciones. La Diputación va a acometer la reconstrucción para dar una solución definitiva al problema, pero el Ministerio debe asumir el cien por cien del coste de la actuación por el lamentable y descuidado estado de los cauces", ha advertido.

SOBRE LA OBRA

La nueva infraestructura contará con un único vano libre de 30 metros de longitud, eliminando las pilas en el cauce y aumentando la sección de desagüe hasta los 96 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 41 por ciento respecto al puente anterior.

Esta solución permitirá mejorar el paso del agua incluso en episodios de fuertes avenidas y evitar futuras obstrucciones. Además, se ejecutarán muros de escollera para proteger los estribos, se instalará un rastrillo que minimizará los efectos de la erosión y se adecuará la rasante de la carretera para adaptarla a la nueva cota del puente.

La plataforma mantendrá un ancho de siete metros, con dos carriles de 3,5 metros cada uno, y se repondrán las aceras de 2,5 metros de anchura, así como los firmes y las redes de servicios afectadas.

Desde el punto de vista técnico, la nueva estructura estará formada por un tablero de vigas prefabricadas apoyado sobre estribos de hormigón armado, protegidos con escollera de gran tamaño para garantizar su estabilidad frente a avenidas. La actuación incluye también señalización, balizamiento y reposición de servicios.