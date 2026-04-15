La Comisión Europea responde a Adelante que "seguirá supervisando" la investigación sobre Adamuz

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha indicado este miércoles que ha recibido respuesta a las preguntas formuladas sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) a la Comisión Europea.

Según ha indicado en el partido en una nota, el organismo europeo ha asegurado que "seguirá supervisando de cerca la situación a la espera de los resultados de la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a fin de determinar si el accidente de Adamuz podría tener como factor causal un defecto en las medidas adoptadas en el marco del plan de acción".

Esta ha sido una de las tres respuestas ofrecidas por la institución a la cuestiones presentadas por Adelante y Miranda Paz, parlamentaria europea del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), lamentando "la opacidad gubernamental y en búsqueda de transparencia para las víctimas".

Asimismo, la propuesta pedía a la Comisión que "abrieran una investigación independiente y rigurosa y un seguimiento del procedimiento".

Al respecto, la Comisión ha indicado que las responsabilidades de investigar los accidentes ferroviarios "de forma independiente recaen sobre los organismos nacionales de investigación, y que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) ofreció asistencia técnica de inmediato".

Por otro lado, el organismo europeo ha señalado que "cualquier posible procedimiento de infracción con respecto al accidente ferroviario de Adamuz depende de la conclusión de la investigación en curso y de sus resultados".

Tras estas respuestas, el portavoz y candidato a la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha mostrado su compromiso "a seguir de cerca el caso y a recurrir a todas las instancias posibles para aclarar lo sucedido". "El mayor respeto a las familias es llegar hasta la verdad", ha remarcado García.

El candidato de la formación pedía hace unas semanas en Huelva "una investigación independiente sin el control de ningún partido político" sobre el accidente ferroviario. Además, ha asegurado que pedirán las competencias ferroviarias para "la vertebración andaluza a través del tren".