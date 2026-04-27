La Comisión del PFEA en Jaén aprueba la distribución de 25,7 millones de euros para la provincia

Reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan de Fomento del Empleo Agrario en Jaén. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Seguimiento del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en Jaén ha aprobado, con el respaldo unánime de los participantes, el reparto de 25,7 millones de euros asignados a la provincia, procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Así lo ha indicado en una nota el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, después de presidir la reunión de este órgano, en la que se ha abordado la distribución de estos fondos, atendiendo a la propuesta técnica con el fin de que el PFEA se acompase a la realidad del mercado laboral de cada territorio.

"Tras el debate y la toma de conocimiento del dictamen de la Intervención, se desarrollará el oportuno proceso en esa línea, que será paulatino a fin de que los proyectos municipales ya en vía de planificación no sufran afección en demasía por cuestiones presupuestarias", ha explicado.

En total, se destinarán 25,7 millones de euros procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Durante el encuentro, Fernández ha señalado "la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones para seguir reforzando el tejido social y económico de la provincia, especialmente en el medio rural".

Ha recordado que el PFEA permite desarrollar obras y actuaciones promovidos por los 97 ayuntamientos de la provincia jiennense y la Diputación durante los meses de menor actividad agrícola.

Gracias a este plan, se ejecutan proyectos de mejora de infraestructuras, mantenimiento de espacios naturales y recuperación del patrimonio, además de iniciativas enfocadas a reforzar servicios municipales y dinamizar la economía local.

Este lunes se ha celebrado una reunión telemática, como continuación de la que se mantuvo de forma presencial la pasada semana y en la que estuvieron presentes representantes de las tres administraciones implicadas: del Gobierno central, la directora provincial del SEPE, Isabel Mendoza, y el vicedirector, Francisco Buitrago; de la Junta de Andalucía, la delegada del Gobierno andaluz en funciones, Ana Belén Mata; y, por parte de la Diputación, el diputado de Infraestructuras, José Luis Agea. También han asistido organizaciones sindicales y empresariales.

Estas actuaciones generaron el pasado ejercicio en torno a 340.000 jornales, ofreciendo empleo a personas desempleadas, especialmente a quienes trabajan de forma eventual en el sector agrario.

Los fondos que distribuye el SEPE cubren los costes de contratación y Seguridad Social, siguiendo unos criterios que valoran la situación laboral de cada municipio, mientras que las aportaciones de la Junta y la Diputación se dirigen a costear materiales. Los proyectos deben ser de interés general o social y ejecutarse directamente por las entidades locales o mediante adjudicación, siempre dentro de sus competencias.

El subdelegado ha agradecido de nuevo el esfuerzo conjunto de todas las instituciones implicadas y ha elogiado la labor del SEPE en Jaén, destacando su papel fundamental para que este plan se materialice con éxito cada año.