La Comisión Regional del Plan de Fomento del Empleo Agrario aprueba la distribución de 194,8 millones para Andalucía

Archivo - Reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) presidida por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este miércoles la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), donde se ha aprobado el reparto de los fondos del Ejecutivo asignados a Andalucía, cuyo importe total asciende a 194,8 millones de euros, financiados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

De esta cuantía, 153,4 millones están destinados a Garantía de Rentas y 41,3 a acciones de Empleo Estable, según ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado en el que ha explicado que el PFEA tiene como finalidad la ejecución de obras y actuaciones en municipios andaluces durante los periodos de menor actividad agrícola.

De este modo, en el marco de este plan, se desarrollan proyectos de mejora de infraestructuras, mantenimiento de espacios naturales y recuperación del patrimonio, así como iniciativas "orientadas al refuerzo servicios municipales y a la dinamización la economía local".

La aportación económica del Estado se destina a sufragar los costes salariales --salarios y cotizaciones sociales-- de las personas trabajadoras del régimen agrario contratadas para la ejecución de obras de interés social en municipios cuya actividad económica presenta "una elevada dependencia del sector agrario".

Según los datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con el programa en curso, el correspondiente a 2025/2026, están en ejecución más de 1.700 proyectos, que suponen alrededor de dos millones de jornales y la formalización de más de 113.000 contratos.

Los fondos que distribuye el Servicio Público de Empleo Estatal se destinan a cubrir los costes de contratación y de Seguridad Social, conforme a criterios que tienen en cuenta la situación laboral de cada municipio y están dirigidos a personas en situación de desempleo, "especialmente a aquellas que desarrollan su actividad de forma eventual en el sector agrario".

La distribución de los fondos se ha llevado a cabo en el seno de la Comisión Regional, de carácter anual. Además, al importe aprobado hay que sumar las aportaciones del resto de las administraciones participantes --Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos-- destinadas a la adquisición de los materiales.

En la reunión han participado representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de la Junta de Andalucía, de las organizaciones agrarias Asaja y COAG, de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), así como de las organizaciones sindicales UGT y CCOO.

Los proyectos deben "responder a un interés general o social" y ser ejecutados directamente por las entidades locales o mediante adjudicación, en el ámbito de sus competencias. De este modo, para la distribución de los fondos se ha aplicado un criterio de asignación de créditos proporcional a la oferta y la demanda de empleo en el sector agrario, considerando además las cuantías asignadas en el ejercicio anterior.

Una vez aprobado el presupuesto, corresponderá a las subdelegaciones del Gobierno la convocatoria de las comisiones provinciales, a fin de que las entidades locales puedan iniciar la presentación de los proyectos correspondientes al periodo 2026-2027.

De este modo, las administraciones locales son las encargadas de determinar las actuaciones que se desarrollarán en sus respectivos municipios, previa consulta con los interlocutores sociales.