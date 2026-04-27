El comité de empresa del profesorado de la Universidad de Jaén (UJA) denuncia la "destrucción de empleo"

Archivo - Imagen aérea del Campus de Las Lagunillas, con el edificio de Ciencias de la Salud en primer plano - UJA - Archivo

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del profesorado de la Universidad de Jaén (UJA) ha denunciado "la destrucción de empleo". En concreto, acusan al equipo de gobierno de la UJA de imponer "un incremento desproporcionado en las cargas de trabajo del profesorado" que dará como resultado "la destrucción de un número importante de puestos de trabajo entre el personal docente e investigador" de la UJA.

Señalan en un comunicado que el efecto directo de la medida "alcanza directamente a una veintena de áreas de conocimiento", algunas de ellas "afectadas con una pérdida de hasta tres y cuatro puestos de trabajo.

Añaden que los efectos indirectos son "aún más graves" porque en un número mayor de áreas se sucederán jubilaciones sin que "se proceda al necesario relevo generacional". Por eso, dice el comunicado, la investigación "se verá seriamente mermada", y "será muy complicado mantener los estándares de calidad alcanzado en la actividad docente".

En este punto, subrayan que las medidas impuestas por el equipo de gobierno de la UJA suponen "el mayor recorte autoimpuesto del que se tenga conocimiento en nuestra universidad, descompasadas completamente con el resto de iniversidades públicas de Andalucía que se rigen por el mismo Modelo de Financiación Autonómica", lo que "hace aún más inexplicable dicha medida".

Por ello, el comité de empresa reclama que "se rectifique de inmediato" esta forma de proceder y "se abra un proceso real de negociación con la representación del profesorado".