El I Congreso de Agricultura y Biodiversidad acaba en Jaén pidiendo acelerar la transición hacia un modelo sostenible

Clausura del I Congreso Internacional de Agricultura y Biodiversidad. - SEO/BIRDLIFE

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional de Agricultura y Biodiversidad ha concluido este viernes en Jaén con un llamamiento para acelerar la transición hacia un modelo agrario sostenible.

Organizado por SEO/BirdLife en el marco del proyecto Life Olivares Vivos +, ha reunido durante tres días a más de un centenar de expertos, investigadores, responsables públicos, organizaciones agrarias, empresas y productores.

Con 63 pósteres científicos, 23 comunicaciones orales, cuatro ponencias marco, cuatro mesas redondas y una conferencia inaugural a cargo de María Helena Semedo, exsubdirectora general de la FAO, ha sido "un espacio de referencia internacional para analizar cómo integrar la biodiversidad en la agricultura desde la ciencia, las políticas públicas, el mercado y la práctica agraria", según ha informado SEO/BirdLife.

En el congreso, se han puesto de manifiesto tres claves principales: el papel estratégico de la biodiversidad para la resiliencia y la productividad de los cultivos, la importancia de que la ciencia llegue al campo y la necesidad de que el mercado y las políticas acompañen en el proceso de transición a modelos productivos sostenibles.

"Es un absoluto éxito que, después de un proyecto demostrativo como Olivares Vivos, lleguemos a este primer congreso en el que se han adquirido compromisos claros para poner en marcha un nuevo modelo agrario que tenga en cuenta la biodiversidad. Compromisos que van, desde los sindicatos agrarios hasta las cooperativas e incluso las instituciones públicas a todos los niveles", ha afirmado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

Así, entre las principales conclusiones que se han desgranado entre todas las ponencias presentadas, se observa cómo la biodiversidad continúa ocupando un lugar secundario en el debate sobre sostenibilidad, pese a ser el motor fundamental de los ecosistemas y de los servicios que sostienen la producción agraria.

La evidencia científica presentada confirma que la pérdida de flora y fauna en los cultivos incrementa la dependencia de insumos externos y, con ello, la vulnerabilidad económica y geopolítica del sistema agrario.

Por ello, los expertos coincidieron en que la agricultura debe convertirse en un actor central en la recuperación de la biodiversidad, y que las políticas públicas deben avanzar hacia instrumentos claros, medibles y orientados a resultados, sustentados en indicadores robustos y coherentes con los objetivos del Plan Estratégico de la PAC.

COMPLEJIDAD ECOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Asimismo, el análisis científico presentado en el congreso puso de relieve la complejidad ecológica de los sistemas agrarios y la necesidad de enfoques contextuales. Los efectos de la biodiversidad no son universales: dependen del paisaje, del clima, del manejo y de las características de cada territorio; por lo que, identificar qué prácticas funcionan mejor en cada contexto es esencial para diseñar políticas eficaces y escalables.

Uno de los consensos más repetidos fue la persistente brecha entre el conocimiento científico y su aplicación en el campo. A pesar de los avances en agroecología y biodiversidad, la ciencia no llega con suficiente claridad ni operatividad a las explotaciones.

Para cerrar esta distancia, los especialistas insistieron en la necesidad de traducir la evidencia en medidas simples, tangibles y verificables, acompañadas de información clara sobre dónde funcionan, cuánto cuestan y cómo se monitorizan.

La formación práctica y adaptada al perfil real de los agricultores se identificó como una herramienta clave para escalar la adopción, junto con los proyectos demostrativos y el intercambio entre agricultores, que se revelan como mecanismos especialmente eficaces para acelerar la innovación en el territorio.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El congreso también abordó las condiciones estructurales y de política pública necesarias para facilitar el cambio de prácticas. La transición hacia modelos agrarios que integren biodiversidad requiere estabilidad institucional, marcos de apoyo duraderos e incentivos bien definidos.

Sin embargo, las inercias del sistema agrario, la percepción de que la biodiversidad implica costes adicionales y la falta de maquinaria o financiación adecuada dificultan la adopción. Por ello, se destacó la importancia de avanzar hacia pagos basados en resultados, capaces de reconocer el esfuerzo real de los agricultores y de reducir la incertidumbre asociada a los procesos de cambio.

Asimismo, se ha destacado la importancia del apoyo institucional para la transición hacia modelos productivos biodiversos. Al respecto, Ruiz ha deseado una "larga vida" al programa LIFE, ya que, sin él no se habría podido hacer ni Olivares Vivos, ni Agroestepas, ni muchos otros proyectos de conservación no solo en España, sino a nivel europeo.

"Hemos abierto una campaña para que, en el próximo periodo de presupuestos, siga en marcha en Programa LIFE y podamos seguir haciendo cosas como éstas porque Olivares Vivos va a seguir, será Campos Vivos aquí y en otras partes de Europa haciendo más rentable y digna la vida de los agricultores", ha explicado.

Ruiz ha asegurado que en SEO/BirdLife siempre han sido conscientes de que iban "a revivir el campo y, con ello, devolver la dignidad a la gente del campo" y ha garantizado el compromiso con ese objetivo. "Este ha sido el primero de muchos congresos sobre biodiversidad y agricultura. Este es nuestro 'lobby' ganador, el de la conversación que hace que podamos tener de verdad esta transferencia de conocimientos al campo", ha dicho.

CADENA DE VALOR

Durante la última jornada se analizó la relación entre biodiversidad, mercado y consumidores, uno de los grandes retos para consolidar modelos agrarios sostenibles. De esta forma, quedó patente que la biodiversidad sigue siendo prácticamente invisible en la decisión de compra, debido a la falta de señales claras, reconocibles y estandarizadas.

Además, la comunicación sobre la relación entre el manejo agrícola y los productos derivados "la definen como insuficiente y fragmentada y queda agravada por una multiplicidad de sellos genera confusión". Para que la biodiversidad se convierta en un valor de mercado, en este congreso se ha aconsejado traducirla en mensajes simples, relevantes y adaptados al contexto local, reforzar la trazabilidad y mejorar la formación de los agentes que interactúan con el consumidor.

El encuentro ha concluido con un mensaje claro: la transición hacia sistemas agrarios que integren biodiversidad "es posible, necesaria y estratégica, pero requiere políticas más ambiciosas, ciencia aplicable, mercados que reconozcan el valor ambiental y un acompañamiento real a los agricultores". "La biodiversidad no es un lujo ecológico, sino un pilar esencial para la sostenibilidad, la resiliencia y el futuro del sector agrario", se ha recalcado desde la entidad organizadora.