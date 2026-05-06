Un congreso analiza 50 años de la investigación de la paz, memoria y democracia en España desde la Transición

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (2i), interviene en la inauguración de las Jornadas sobre 'Paz, Memoria y Democracia: 50 años de la investigación de paz para España', que se celebra en Granada.- Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada acoge desde el pasado martes el congreso 'Paz, memoria y democracia' que conmemora cinco décadas de estudios sobre la paz en España. Este evento académico, organizado junto a la Asociación Española de Investigación para la Paz, analiza la evolución de esta disciplina desde la transición democrática hasta la actualidad.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asistido este miércoles al encuentro cuyo programa cuenta con la participación de figuras institucionales y expertos internacionales que debaten sobre la resolución de conflictos, la justicia social y la crisis climática.

La cita busca resaltar que la recuperación de la memoria histórica es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos globales y fortalecer la convivencia democrática. Las sesiones se distribuyen en diversas facultades y edificios emblemáticos de la Universidad granadina para fomentar un diálogo multidisciplinar.

Así, en el Palacio de La Madraza, y junto al rector de la UGR, Pedro Mercado, y el subdelegado de Gobierno, José Antonio Montilla, el ministro Torres ha destacado que en el congreso se debate sobre la paz "algo muy importante en el momento actual y muy importante siempre". Así, ha considerado que la paz es "esa perla débil que hay que proteger de manera permanente y por tanto hay que enfrentarse a quienes la intentan romper de cualquier manera y rompiendo el orden internacional, sea quien sea".

En esta línea se ha referido en concreto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como a las decisiones tomadas por los gobiernos de Trump (EEUU) y Netanyahu (Israel) contra Irán: "Es romper el orden internacional y por tanto ese 'no a la guerra' es permanente cuando cualquier guerra es absolutamente injustificada".

Además ha incidido en la importancia del encuentro en tanto que defiende "50 años de libertad en España, la recuperación de los derechos, la salida del totalitarismo y de la dictadura", marco en el que ha destacado la importancia de hacerle ver a los jóvenes estudiantes "lo importante que es que se preserve lo que ellos tienen y que otros y otras se sacrificaron para poder hoy disfrutar de ello".

Así, Torres se ha referido a quienes se enfrentaron a la dictadura "perdiendo incluso la vida", a quienes tuvieron que irse al exilio, a quienes tuvieron que emigrar o bien permanecer en la clandestinidad en España durante cuatro larguísimas décadas".

Ha dicho que todos los anteriores consiguieron "que hoy se pueda votar y un conjunto de derechos muy importantes en muchos ámbitos que no existieron durante los años de la dictadura, por ejemplo en aspectos que tenían que ver con la marginación que sufrió gravemente la mujer o aquel que pensaba diferente o amaba distinto".