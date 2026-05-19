El Consejo Andaluz de Enfermería defiende "las competencias que la legislación vigente reconoce a las enfermeras"

Campaña 'Pregunta a tu enfermera'. - CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERÍA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha querido trasladar este martes "un mensaje de serenidad, rigor y defensa de las competencias que la legislación vigente reconoce a las enfermeras", y ello en respuesta a "las declaraciones realizadas por representantes de organizaciones médicas en relación con la campaña 'Pregunta a tu enfermera'".

Así lo ha trasladado el CAE en un comunicado en el que se subraya que, "cada día, en los centros de atención primaria, las enfermeras reciben a los pacientes en las consultas de atención no demorable resolviendo dudas, valorando necesidades de salud y facilitando el acceso a la atención de su salud".

Del mismo modo, en los hospitales, "desarrollan esta misma función en los servicios de urgencias a través de las consultas de triaje, priorizando la atención según la gravedad y garantizando la seguridad del paciente".

De igual manera "ocurre en los servicios de hospitalización, ofreciendo cuidados las 24 horas del día", según remarcan desde el Consejo Andaluz de Enfermería, desde donde agregan que se trata de "una práctica implantada desde hace años en el sistema sanitario que ha demostrado mejorar la accesibilidad, optimizar los recursos y asegurar una atención sanitaria segura y de calidad".

Por ello, iniciativas como 'Pregunta a tu enfermera' "no hacen sino visibilizar una función ya consolidada, basada en competencias propias de la profesión enfermera y orientada a ofrecer una atención más cercana, ágil y eficaz a la ciudadanía, evitando que la población acuda a fuentes no fiables para resolver sus dudas en cuestiones de salud", sostienen desde el Consejo Andaluz de Enfermería.

Dicha entidad defiende "un modelo sanitario colaborativo, donde cada profesional desarrolla plenamente sus competencias en beneficio de los pacientes y del conjunto del sistema".

"Desde el Consejo Andaluz de Enfermería consideramos preocupante que se intente presentar como intrusismo profesional el hecho de que las enfermeras desarrollen funciones que forman parte de sus competencias reconocidas legalmente y que desempeñan diariamente en hospitales, centros de salud, urgencias, consultas, colegios, residencias y domicilios de toda Andalucía", ha señalado la presidenta de la organización colegial andaluza, María del Mar García.

Desde el CAE se reivindica también que las enfermeras son "profesionales universitarias con formación específica y competencias propias en materia de promoción de la salud, prevención de enfermedades, educación sanitaria, cuidados, seguimiento terapéutico y atención continuada", según se recoge en "la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la normativa estatal".

Además, la profesión enfermera cuenta con "especialistas, enfermeras de práctica avanzada, alta gestión, investigadoras y doctoras que desarrollan una labor esencial en todos los niveles asistenciales".

Desde el Consejo Andaluz de Enfermería se defiende "una sanidad basada en la colaboración y el respeto entre profesiones, no en enfrentamientos corporativos que generan confusión innecesaria entre la población".

"El sistema sanitario necesita avanzar hacia modelos más coordinados y centrados en las personas, donde cada profesional aporte plenamente el valor de sus competencias y los pacientes sean beneficiados", añade el comunicado del CAE, que concluye subrayando que la posición de la entidad andaluza "sigue la línea de lo ya expuesto por el Consejo General de Enfermería el pasado 14 de mayo".