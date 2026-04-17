El Consejo Andaluz de Universidades aborda este viernes el reparto de fondos para 2026 con 37,5 millones adicionales

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside la foto de familia junto al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante el acto de toma de posesión de Carmen Vargas como nueva rectora de la US. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) aborda este viernes por la tarde la propuesta de reparto de fondos del modelo de financiación para 2026 con una partida adicional de 37,5 millones de euros. Finalmente, la envolvente con la que las universidades saben ya a ciencia cierta con qué dinero cuentan para sus presupuestos del presente ejercicio es de 1.788,2 millones de euros más los citados 37,5 millones de euros extras. Un montante global de 1.825.

Así lo han confirmado fuentes del CAU a Europa Press. El reparto se hará tras la firma de la orden por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y, por tanto, de manera inmediata. Posteriormente, se realizará un análisis técnico de ingresos y gastos "universidad por universidad", han confirmado fuentes de la Consejería.

Las universidades públicas de Andalucía secundaron en diciembre de 2025 una declaración institucional --leída en órganos de gobierno-- en la que acusaban a la Junta de Andalucía de "incumplir sistemáticamente" el modelo de financiación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 2023 en acuerdo con los Rectorados. "En ninguno de los dos años --2024 y 2025-- de aplicación del modelo se ha cumplido con lo establecido en la cláusula de salvaguarda" que "obliga a garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior [...]. En este sentido, entre otros conceptos, este año se nos adeuda el 0,5% de la subida salarial del 2014 y, asimismo, sigue sin llevarse a cabo la actualización del capítulo dos --gastos de mantenimiento--, como también exige el modelo".

La declaración institucional argumentaba que "todos estos incumplimientos se ven agravados por la negativa recurrente de la Administración autonómica al abono de las cantidades necesarias para la aplicación íntegra de los acuerdos suscritos en Sevilla y en Jaén por el consejero de Universidad y por el presidente de la Junta, respectivamente". En esta línea, los campus recordaban que el Gobierno andaluz "ha transferido a las universidades un importe claramente insuficiente para afrontar el pago de los complementos ya que ni siquiera se han incluido los elevados costes de las cotizaciones sociales que se derivan de su aplicación. Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por un infrafinanciación crónica".

Ante lo descrito, las universidades exigían al presidente Juanma Moreno que "cumpla con la palabra dada en sede universitaria" donde "se comprometió a añadir 16 millones de euros destinados a sostenibilidad y digitalización de las universidades. Una partida adicional que ahora desaparece del reparto efectuado por parte de la Junta". "Esta situación está debilitando de manera progresiva el sistema público universitario andaluz, un pilar imprescindible para el progreso y la igualdad de oportunidades de Andalucía", concluía la declaración institucional.