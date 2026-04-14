El Consejo de la Gerencia de Urbanismo rechaza el proyecto de implantación de una planta de biogás en Jaén capital

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JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tal y como se había avanzado desde el Ayuntamiento, los miembros del Consejo de la Gerencia de Urbanismo reunidos este martes en sesión ordinaria han refrendado con su voto a favor la propuesta de no admitir a trámite el proyecto de implantación de la única planta de biogás presentada de momento en el ámbito municipal en estos momentos. El voto ha sido unánime excepto por parte de los consejeros del PP que se han abstenido.

De esta forma, el Consejo ha avalado esa inadmisión a trámite de la solicitud presentada por la empresa Verdalia Bio Terraoliva SL, para poner en marcha una planta de valorización de residuos orgánicos biodegradables para la producción de biogás y biometano.

La decisión se ha adoptado en base a un informe en el que los técnicos municipales constatan que "el proyecto no reúne los requisitos relacionados con urbanismo, medio ambiente y salud pública, por lo que se propone no admitir a trámite el proyecto de actuación extraordinario en suelo rústico con el que la empresa pretendía iniciar la construcción del complejo".

La concejala de Urbanismo, África Colomo, ha agradecido a los miembros del Consejo el refrendo a la propuesta técnica y ha lamentado que "la situación se agrava por la falta de un marco normativo claro por parte de la Junta de Andalucía que ofrezca luz para abordar este tipo de proyectos".

El procedimiento continúa ahora de manera paralela con el envío del informe a la Consejería con competencias para otorgar o no la Autorización Ambiental Integrada que está tramitando el expediente en el que se declara el uso urbanístico incompatible del terreno donde pretende implantarse por lo que "es esa Consejería ahora a la que corresponde la última decisión sobre resolver esa Autorización Ambiental que la empresa ha solicitado", ha dicho Colomo.