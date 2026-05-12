Consejo de Ministros aprueba 202,8 millones para impulsar programas de apoyo educativo y FP a trabajadores en Andalucía

Archivo - Imagen de arcivo de un alumno de FP. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha aprobado destinar más de 202,8 millones de euros a Andalucía para el impulso de programas de apoyo educativo y Formación Profesional (FP) para trabajadores. Por tanto, ha autorizado la propuesta de distribución y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de FP para trabajadores, por un valor de más de 1.170 millones de euros para las comunidades autónomas.

Según ha detallado Presidencia del Gobierno en una nota, la distribución territorial y criterios de reparto de los programas incluidos en este paquete presupuestario fueron propuestos en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Se trata del Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática, Programa de Educación Inclusiva, Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) y FP para trabajadores en el ejercicio 2026.

Asimismo, el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora está dotado con 56,2 millones de euros, de los que 11,2 corresponden a Andalucía; y el Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática cuenta con 120,6 millones de euros, siendo 26,3 para Andalucía. Sendos programas se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje (en el caso de la lectura, en distintos soportes).

Ambos tienen como objetivo mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico. El Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+) tiene un presupuesto de 105,9 millones de euros, de los cuales 21,6 son para Andalucía (cofinanciados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus).

En esta línea, responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. Serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que por sus características y vulnerabilidad del alumnado deban formar parte de PROA+.

El objetivo de este programa es impulsar una transformación progresiva de los centros, basada en la generación de expectativas positivas para todo el alumnado y en la consolidación de un clima escolar inclusivo, para que todo el alumnado alcance el éxito educativo. Por su parte, el Programa de Educación Inclusiva (cofinanciado también por el Fondo Social Europeo Plus), dotado con 28,7 millones, de los que 4,8 corresponden a Andalucía, tiene por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos.

De esta manera, persigue identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión. El plazo de ejecución de los mencionados programas se extenderá desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.

FP PARA TRABAJADORES

El Consejo de Ministros ha autorizado también la propuesta de distribución territorial de más de 867 millones de euros, de ellos 138,8 para Andalucía, destinados a la FP para trabajadores en el ejercicio 2026. La mayor parte del total de esta financiación (696,5 millones de euros) se dirigirá a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados. Además, se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de FP para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación.

Por último, "estas actuaciones favorecerán la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida". El reparto, como en el resto de los programas, se realizará conforme a los criterios acordados por la Conferencia Sectorial.