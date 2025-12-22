El Consejo Social de la UCO aprueba los presupuestos de la Universidad de Córdoba para 2026

Pleno del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO), bajo la presidencia de Francisco Muñoz Usano, ha dado su aprobación al conjunto de documentos estratégicos y presupuestarios que marcarán la actividad de la institución durante el próximo 2026, a la vez que ha dado el visto bueno a los presupuestos de la propia UCO para el año que viene.

Según ha informado la UCO, el Pleno ha aprobado el Plan de Actuaciones 2026, un documento que refleja la vocación del Consejo Social de "estrechar lazos con la sociedad y reforzar su presencia en ámbitos clave como la innovación, la seguridad, la salud, la educación, la igualdad, la cultura científica y el emprendimiento".

El plan, presentado por la consejera social Pilar Bartolomé Hernández, incluye "programas consolidados y conocidos, entre los que se encuentran iniciativas de ciberseguridad, foros sociales sobre ámbitos de interés para la provincia de Córdoba, encuentros en torno a las ciencias de la salud, acciones para fomentar la innovación en municipios de la provincia, estudios de alto valor e impacto social, como el desarrollado sobre endometriosis con apoyo de la Diputación de Córdoba, y actividades de inclusión, oratoria y debate universitario".

PRESUPUESTO DE LA UCO

En materia económica, el Consejo Social ha aprobado también su propio presupuesto para 2026, así como el presupuesto de la Universidad de Córdoba, propuesto por el Consejo de Gobierno de la institución académica.

Este presupuesto, presentado por el gerente de la Universidad, Eulalio Fernández, asciende a 216,1 millones de euros, una cifra que representa un crecimiento del 4,95% respecto al ejercicio anterior y que "resulta especialmente significativo para la Universidad y la ciudadanía de la provincia, pues garantiza la continuidad de políticas clave para la empleabilidad, la calidad docente, la investigación, la transferencia de conocimiento".

El dictamen, redactado por el presidente de la Comisión Académica y Económica del Consejo Social, Juan Carandell Mifsut, destaca que la UCO "ha tenido que afrontar en los últimos años un incremento de 11,5 millones de euros en costes de personal, mientras que la financiación autonómica solo ha crecido en 9,5 millones, lo que evidencia el esfuerzo sostenido de la institución para mantener servicios esenciales y avanzar en la consolidación de derechos laborales de su personal docente, investigador y de administración y servicios".

También subraya que el presupuesto para 2026 "es el primero que se diseña plenamente alineado con el IV Plan Estratégico de la Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo que refuerza la apuesta de la UCO por una gestión sostenible, eficiente y orientada al bien común".

Entre los objetivos estratégicos del presupuesto figuran "el impulso a la captación de fondos externos, el mantenimiento de políticas de igualdad, inclusión y participación universitaria, la mejora del estado y uso de las infraestructuras, el apoyo decidido a la investigación y la transferencia de conocimiento, uno de los activos más reconocidos de la UCO, y la simplificación administrativa, para facilitar la actividad de centros, departamentos y grupos de trabajo".