Controlado el incendio forestal declarado en el paraje urbanización Huerta San Roque de Linares (Jaén)

Imagen del Infoca estabilizando el incendio forestal en Linares (Jaén). - INFOCA

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado a primera hora de este lunes 29 de junio el incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en el paraje Urbanización Huerta San Roque en el término municipal de Linares (Jaén), que obligó a movilizar medios aéreos.

Según informa el propio Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha sido controlado por los medios que han trabajado en la zona durante la noche tras quedar estabilizado sobre las 20.30 horas.

El fuego obligó a movilizar seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y cuatro agentes de Medio Ambiente con dos vehículos autobombas, a los que se sumaron un avión anfibio ligero y un helicóptero semipesado.