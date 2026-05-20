Cooperativas Jaén reclama una equiparación territorial en la rebaja de módulos fiscales para el olivar

Archivo - Olivar en Jaén/Archivo - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Jaén en el que solicita la modificación de la orden ministerial relativa a la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el sistema de módulos del IRPF para actividades agrícolas afectadas por circunstancias excepcionales durante el ejercicio 2025.

La federación considera "injustificada y discriminatoria" la segmentación territorial establecida para la actividad de "productos del olivo" en la provincia de Jaén, recogida en el anexo de la citada orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de mayo.

En el escrito remitido a la Subdelegación, Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén recuerda que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitió un informe en el que se debieran constatar las circunstancias excepcionales sufridas por el sector durante el año 2025, circunstancias que justifican la aplicación de reducciones fiscales conforme al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sin embargo, Cooperativas denuncia que numerosos términos municipales de la provincia han quedado excluidos de las reducciones más beneficiosas "de manera arbitraria", pese a haber soportado las mismas adversidades climáticas, productivas y económicas que el resto de territorios incluidos.

Desde la federación se apunta en que la provincia de Jaén presenta una "contrastada homogeneidad" en sus condiciones agroclimáticas y de producción olivarera, por lo que consideran que "no existe justificación técnica objetiva para establecer diferencias fiscales entre agricultores de municipios pertenecientes a una misma realidad productiva".

"Los olivareros jiennenses han sufrido de forma generalizada las consecuencias de una campaña marcada por circunstancias excepcionales, por lo que resulta imprescindible evitar agravios comparativos entre agricultores de una misma provincia", dice la organización.

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén solicita a la Subdelegación del Gobierno que promueva ante el Ministerio de Hacienda la modificación de la orden con el objetivo de que la totalidad de los términos municipales de la provincia de Jaén queden incluidos en la reducción de los índices de rendimiento neto para la actividad de productos del olivo.

La federación considera que esta medida supondría "una respuesta más justa, proporcional y coherente" con la realidad del sector olivarero jiennense, "principal motor económico y social de la provincia".