Copa del Rey 2026 en Sevilla: ¿dónde aparcar, cortes de tráfico y cómo llegar a La Cartuja?

Archivo - El estadio de La Cartuja. Imagen de archivo. - LA CARTUJA - Archivo

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa del Rey 2026 se celebrará este sábado, 18 de abril, con un enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad a las 21,00 horas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Ante este evento, muchos aficionados se preguntan dónde podrán aparcar, qué cortes de tráfico habrá en la zona y cómo llegar en transporte público.

Con motivo del encuentro, el Ayuntamiento ha habilitado diversas zonas de aparcamiento para facilitar la llegada de ambas aficiones, ampliando y reforzando los espacios disponibles.

En el caso de los seguidores del Atlético de Madrid, el estacionamiento de autobuses se ubicará en el Camino Norte-Sur del Parque del Alamillo, así como en la explanada junto a la nave multiusos del mismo parque. El acceso se realizará a través de la Glorieta General Riego, bajando desde el Puente del Alamillo.

Por su parte, los vehículos privados de los aficionados rojiblancos deberán dirigirse al aparcamiento P7, situado en la zona oeste de la SE-20, junto al Estadio de La Cartuja. El acceso se efectúa desde la glorieta de la sede de RTVA, tomando el vial paralelo al cauce del arroyo Tamarguillo hasta llegar al parking.

En cuanto a la Real Sociedad, los autobuses de sus aficionados estacionarán en la Bancada de la Expo 92, junto a la zona Fan Zone, en su parte sur. El acceso será desde la avenida Carlos III, a través de la glorieta situada frente a la calle Gregor J. Mendel.

Los vehículos privados de los seguidores donostiarras se ubicarán a continuación de la zona anterior, en la misma Bancada de la Expo 92 y en dirección sur. En este caso, el acceso también será desde la avenida Carlos III, pero a través de la glorieta frente a la calle Francisco de Montesinos. Además, se habilitará una parada de taxis en la calle Américo Vespucio para quienes opten por este medio de transporte.

Por otro lado, los vehículos acreditados por la Real Federación Española de Fútbol podrán utilizar el aparcamiento P1, situado en la cara este del estadio, conocido como el aparcamiento de Las Moreras. El acceso será por el lado norte de la avenida Ingeniero Luis Salvador, directamente desde la SE-20.

Asimismo, se reservará el aparcamiento P2, frente a la fachada sur del estadio, para vehículos de emergencia y policiales. También se habilitará una zona específica para personas con movilidad reducida (PMR), ubicada en el aparcamiento P1, en la fachada este, con acceso igualmente desde la avenida Ingeniero Luis Salvador.

¿HABRÁ CORTES DE TRÁFICO?

En cuanto al tráfico, el dispositivo especial se activará en una primera fase desde la tarde de este viernes. Esta actuación afectará al perímetro del estadio con el objetivo de organizar el estacionamiento, garantizar las vías de evacuación y controlar la venta ambulante.

A partir de las 11,00 horas de este sábado, 18 de abril, los cortes de tráfico en la zona de La Cartuja se irán adaptando en función de la afluencia de público. Está previsto que a las 14,00 horas se lleve a cabo el corte en Sevilla TechPark.

El itinerario de los taxis será con entrada en la Isla de la Cartuja a través del Puente la Barqueta, siguiendo por Glorieta Isla Mágica, Calle José de Gálvez, Rotonda Luis de Lezama, Calle Juan Bautista Muñoz, paso inferior Glorieta José Luis Manzanares Japón, y Calle Américo Vespucio. La salida de los vehículos desde esta parada sería por Américo Vespucio, dirección sur. Habrá una salida de la Isla de la Cartuja para los usuarios que lleguen al estadio en taxi y se bajen en la Glorieta José Luis Manzanares Japón, saliendo el vehículo por la Calle Camino de los Descubrimientos.

Los taxis que se dirijan al Hotel Barceló Sevilla Renacimiento entrarán por el Puente de la Barqueta y saldrán desde el Hotel hacia el Puente del Alamillo, a través de la Avenida Álvaro Alonso Barba y Glorieta Beatriz Manchón. Además, se localizará un punto de bajada y recogida de viajeros usuarios de VTC en Camino de los Descubrimientos, junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

El itinerario de los VTC será con entrada en la Isla de la Cartuja a través del Puente de la Barqueta, siguiendo por la Glorieta Isla Mágica, Calle José de Gálvez, Rotonda Luis de Lezama, Calle Juan Bautista Muñoz, y Camino de los Descubrimientos. Los VTC que se dirijan al Hotel Barceló Sevilla Renacimiento entrarán por el Puente de la Barqueta y saldrán desde el Hotel hacia el Puente del Alamillo, a través de la Avenida Álvaro Alonso Barba y Glorieta Beatriz Manchón.

¿CÓMO LLEGAR AL ESTADIO EN TRANSPORTE PÚBLICO?

En cuanto al transporte público, Tussam ha diseñado un dispositivo especial que reforzará y ampliará el horario de las líneas C1, C2 y 2, que prestan servicio al Estadio de La Cartuja. Estas líneas realizarán paradas en las calles Américo Vespucio o Juan Bautista Muñoz --ambas situadas frente al estadio-- en función de la densidad de público en la zona.

Se trata de recorridos circulares y transversales que permiten el acceso directo al estadio desde distintos puntos de la ciudad, como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

Además de su oferta habitual, las líneas contarán con 22 vehículos articulados de refuerzo, que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 18,00 horas, es decir, cuatro horas antes del inicio del partido, y se mantendrán hasta su finalización. A la salida del encuentro, los asistentes dispondrán de estos vehículos en las paradas.

Por su parte, la línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián, y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City, también será reforzada ante el previsible incremento de la demanda hacia el aeropuerto de Sevilla.