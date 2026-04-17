Fan zones de la Copa del Rey 2026 en Sevilla: ubicaciones, horario y cómo llegar a las zonas de Atlético y Real Sociedad

El excapitán del Atlético de Madrid, Gabi, y el excentrocampista de la Real Sociedad, Xabi Prieto, trasladan, en coche de caballo, la Copa del Rey al Palacio de San Telmo en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa del Rey 2026 se celebrará este sábado, 18 de abril, con un enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad a las 21,00 horas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. No obstante, las puertas del recinto se abrirán a partir de las 18,00. Ante este encuentro, muchos aficionados se preguntan dónde estarán ubicadas las fan zones para disfrutar del ambiente previo, así como de las actuaciones y actividades organizadas en la capital hispalense.

En este sentido, los seguidores del Atlético de Madrid dispondrán de su fan zone en el Parque del Alamillo, situado a unos 15 minutos a pie del Estadio de La Cartuja. El acceso al estadio desde este punto se podrá realizar únicamente a pie o en autobús. En este último caso, las principales opciones son las líneas 2 y C2: la línea 2 cuenta con parada en Américo Vespucio-Facultad de Comunicación, mientras que la C2 tiene parada en Juan Bautista Muñoz (Estadio Olímpico). Esta zona contará con pantallas para seguir el partido y permanecerá abierta durante toda la jornada, hasta la 1,00 de la madrugada.

Por su parte, la fan zone de la Real Sociedad estará ubicada en la avenida Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, a unos 20 minutos caminando del estadio. Desde allí, los aficionados podrán desplazarse hasta el recinto utilizando la línea C1, con parada en Juan Bautista Muñoz (Estadio Olímpico), o la línea 2, que conecta con Américo Vespucio-Facultad de Comunicación.

En concreto, esta zona abrirá sus puertas en horario de 11,00 a 18,30 y, posteriormente, a partir de las 19,00. En caso de que el equipo resulte vencedor, la actividad se prolongará hasta la 1,00 de la madrugada. La programación incluye una amplia variedad de actividades. Así, desde las 11,30 quedará habilitada la zona con barras, food trucks, juegos y música, todo ello acompañado de actuaciones y contenidos que se irán intercalando a lo largo del día.

La jornada comenzará a las 11,00 con la actuación de DJ Txolas, seguida a las 11,45 por Zeatikez. A las 12,30 será el turno de Tinez, y a las 13,00 continuará DJ Alex del Toro. A las 13,40 actuará NGen, tras lo cual DJ Txolas regresará a las 14,25.

Ya por la tarde, a partir de las 15,00 tendrá lugar la actuación de Janus Lester, y a las 15,45 se realizará una conexión con Donostia junto con diversas activaciones con la afición. A las 16,20 será el turno de Brigade Loco, seguido nuevamente por DJ Alex del Toro a las 17,05 horas, mientras que las 17,40 participará DJ Txurdin, y a las 17,45 actuará Süne. A las 18,30 dará comienzo una kalejira hacia La Cartuja acompañada de una txaranga.

Por la tarde-noche, a partir de las 19,00, DJ Txolas retomará la música hasta las 20,30, momento en el que se realizará una nueva conexión con Donostia. A las 21,00 se retransmitirá el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se prolongará hasta las 23,00. Finalmente, la jornada concluirá con un postpartido amenizado por DJ Aitor García (LOS40), desde las 23,00 hasta la medianoche.