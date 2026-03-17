Córdoba acogerá el sábado el '#Game-Day' como antesala del festival Play Córdoba '#Game-Fest' de noviembre

Presentación del Play Córdoba '#Game-Day', una jornada dedicada al mundo de los 'eSports' y la cultura digital, que Córdoba acogerá el sábado 21 de marzo, de 10,00 a 20,00 horas, en el Campus Córdoba, antiguo edificio ET Agrónomos y Montes. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá el sábado 21 de marzo, de 10,00 a 20,00 horas, en el Campus Córdoba, antiguo edificio ET Agrónomos y Montes, la celebración del Play Córdoba '#Game-Day', una jornada dedicada al mundo de los 'eSports' y la cultura digital. El evento servirá como antesala del '#Game-Fest' que será los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC).

Según ha informado el Ayuntamiento, la cita del sábado reunirá a aficionados al 'gaming', jugadores y creadores de contenido, entre ellos nombres destacados como Juanjo Bricks y miembros del Team AniYes, formado por los creadores de contenido Anikilo y MyYes.

El evento contará con una programación de actividades que combinarán competición, entretenimiento y tecnología. Entre ellas destacan torneos de 'eSports', competiciones de juegos de cartas coleccionables (TCG), una zona Free Play con distintos videojuegos y una DEV Area, donde se presentarán proyectos de estudios independientes.

Uno de los principales atractivos del evento será la celebración de la primera parada de la temporada del Circuito de Tormenta, considerado el mayor circuito semiprofesional de 'eSports' en España. La jornada incluirá dos finales presenciales de League os Legends y Valorant, cuyo ganador obtendrá acceso a la fase competitiva del circuito europeo del videojuego.

La jornada contará además además con torneos abiertos al público, así como diferentes zonas de ocio vinculadas al entretenimiento digital, entre ellas SIM Corner, zona LEGO oficial, Market Corner y 'foodtrucks'.