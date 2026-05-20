Córdoba y Málaga optan a ser la sede de la nueva Autoridad para la Investigación de accidentes de tren, barco y avión

Imagen de un tren AVE a su paso por el punto donde tuvo lugar el desprendimiento de un talud que ha tenido suspendida la conexión directa Málaga-Madrid durante tres meses. A 30 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Córdoba y Málaga han presentado cada una su candidatura para acoger la sede de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, cuya creación está recogida en el artículo 32.1 de la Ley 2/2024, de 1 de agosto. Los órganos, de nueva creación, que van a ocupar la sede central son el consejo de la autoridad, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar, oscilando entre 30 y 60 empleados como personal destinado en la misma.

Así lo ha adelantado la Cadena SER y confirmado Europa Press por fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo con el que inició un procedimiento de urgencia para establecer la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya explicó en una rueda de prensa que este organismo estaba a la espera de elegir sede, en el marco de la política del Gobierno de evitar la concentración de organismos públicos en Madrid, con el fin de dinamizar otras capitales de provincia. El Consejo de Ministros dio la orden el pasado 10 de marzo de iniciar esa búsqueda.

La consideración de 'urgente' respondía a la necesidad de que este nuevo organismo comience a funcionar lo antes posible. Una vez aprobado su Estatuto orgánico y articulado su marco jurídico, la determinación de la sede será una pieza indispensable para realizar las actuaciones que permitan su funcionamiento efectivo, como el nombramiento de personal que integrará el consejo, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar.

Frente a la estructura existente actualmente, compuesta de tres comisiones de investigación, distribuidas según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil), se crea un organismo único multimodal que asume las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El organismo, con naturaleza jurídica de Autoridad Administrativa Independiente, tiene como propósito reforzar la independencia para el desarrollo de las obligaciones en materia de investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transportes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes a través de la realización de investigaciones técnicas que permitan determinar las causas de los accidentes e incidentes y establecer las medidas correctivas que resulten pertinentes.