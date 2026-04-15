Córdoba pide acoger la sede de la Autoridad de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Marítimos y Aéreos

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este miércoles de la presentación del Ayuntamiento a la candidatura para acoger la sede central de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Acidentes Ferroviarios, Marítimos y Aviación Civil.

En una rueda de prensa, el edil ha detallado que "es un ente que el Gobierno central quiere consolidar, para lo cual ha sacado una convocatoria de forma urgente", y ante ello "el gobierno municipal le abre las puertas", de cara a "captar cualquier inversión, tanto pública como privada", a lo que ha agregado que "la vinculación de Córdoba con el ámbito ferroviario es más que manifiesta", lamentando también el "hecho negativo del accidente de Adamuz", de modo que "la vinculación con el mundo ferroviario se ha estrechado todavía más aún de lo que ya lo era".

Al respecto, ha comentado que "hasta ahora la investigación de accidentes en España estaba fragmentada en tres comisiones distintas y después del accidente de Adamuz se busca un organismo independiente para la prevención de accidentes por tierra, mar y aire".

En este sentido, el concejal ha indicado que "es una entidad de prestigio que contará con unos 60 empleados con muy alta cualificación", que "se especializarán en ingeniería, derecho y gestión pública". El Consistorio ofrecerá al Gobierno central para la instalación de este organismo las oficinas del Estadio El Arcángel, tanto la parte baja, para "crear espacios públicos donde pueden desarrollar acciones de cara al público", y también parte de las oficinas que "todavía están por consolidar en las plantas ya construidas del estadio".

Así, ha apuntado que "la solicitud debe cubrir un espacio de 2.300 metros cuadrados en total, incluyendo oficinas, salas de reuniones, archivos, salas de prensa o salón de actos", señalando que "El Arcángel puede cumplir este requerimiento porque todavía hay más de 18.000 metros disponibles y está rodeado de una zona de aparcamiento importante".