Cortada la carretera GR-30 por una colisión de un coche que circulaba en sentido contrario en Alhedín (Granada)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALHEDÍN (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

Una colisión producida este sábado, 27 de junio, ha provocado el corte de la carretera GR-30 a la altura del término municipal de Alhedín (Granada) sentido Motril.

Según ha notificado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), se ha habilitado un desvío por la salida 21.

Asimismo, el servicio adscrito al Gobierno andaluz ha concretado que se debe a que un coche circulaba en sentido contrario en el kilómetro 21.